به گزارش خبرگزاری مهر، سایت میدل ایست آی به نقل از محمد عثمان فاضل یکی از مسئولان سومالی لند گزارش داد که این منطقه جدایی طلب، از رژیم صهیونیستی درخواست دریافت سامانه های پدافند هوایی جدید کرده است.

بر اساس این گزارش، درخواست جدایی طلبان سومالی لند برای مقابله با افزایش نفوذ نظامی ترکیه در سومالی مطرح شده است. آنها همچنین درخواست کرده اند جنگنده های اف ۱۶ و پهپاد در اختیار داشته باشند.

این در حالی است که پیشتر حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی، به الجزیره گفت: ما تحت هیچ شرایطی حضور اسرائیل را در کشورمان نخواهیم پذیرفت.

وی افزود: تلاش برای انتقال بحران‌های خاورمیانه به سمت ما راه به جایی نخواهد برد و ما بر چالش اقدامات اسرائیل غلبه خواهیم کرد. اسرائیل قصد دارد یک پایگاه دریایی در بربره تأسیس کند و از فرودگاه این شهر استفاده کند.

وی اعلام کرد که هدف رژیم صهیونیستی نزدیک شدن به کشورهای خلیج فارس و ایران است.

رئیس جمهور سومالی گفت: مردم سومالی لند کاملا مخالف حضور اسرائیل هستند.