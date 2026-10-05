به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رفیعی، در نشست خبری با اشاره به نقش اصناف در شرایط بحرانی اظهار کرد: اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پای کار بودند تا شهروندان در مضیقه قرار نگیرند و با کمبود کالا و خدمات مواجه نشوند.

وی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و واحدهای عرضه لبنیات به فعالیت خود ادامه دادند و خدمات‌رسانی به مردم را متوقف نکردند؛ هرچند برخی واحدها نیز تعطیل کردند و از ادامه فعالیت بازماندند.

فعالیت صدها هزار واحد صنفی در تهران بزرگ

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ با اشاره به گستردگی حوزه تحت نظارت این پلیس گفت: حوزه اماکن تهران بزرگ حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار واحد صنفی مجاز و حدود ۱۵۰ هزار واحد غیرمجاز را دربرمی‌گیرد که در قالب ۱۷۸ اتحادیه فعالیت می‌کنند.

رفیعی ادامه داد: در کنار اتاق‌های اصناف تهران، شمیران و ری، دستگاه‌ها و مراجع مختلفی از جمله آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، اداره ورزش و جوانان، سازمان فنی و حرفه‌ای، ادارات کار و سازمان گردشگری نیز در حوزه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی نقش دارند.

پلیس اماکن در کنار اصناف است

وی تأکید کرد: پلیس اماکن به عنوان ضابط و در کنار این دستگاه‌ها، وظیفه تأمین امنیت، رصد وقایع در واحدهای صنفی و ورود به مواردی را که نیازمند اقدام انتظامی یا قضایی است، بر عهده دارد.

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ با بیان اینکه این مجموعه خود را در کنار اصناف می‌داند، گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ همواره در کنار صنوف بوده و هیچ‌گاه خود را در تقابل با فعالان صنفی ندیده است. فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت به امنیت روانی و محیطی نیاز دارد و وظیفه ما تأمین این امنیت برای صاحبان واحدهای صنفی و شهروندان است.

بررسی صلاحیت‌های انتظامی و ترافیکی برای صدور مجوز

رفیعی درباره روند تأییدیه‌های انتظامی برای صدور پروانه کسب اظهار کرد: زمانی که یک واحد صنفی برای دریافت تأییدیه به پلیس مراجعه می‌کند، ضوابط انتظامی و عمومی آن بررسی می‌شود و صلاحیت‌های فردی، انتظامی و ترافیکی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: صدور تأییدیه به این معناست که فعالیت واحد صنفی از نظر انتظامی و خدمات‌رسانی مانعی ندارد و نباید موجب ایجاد گره ترافیکی، مزاحمت برای مجاوران یا انسداد معابر شود.

پیاده‌رو متعلق به شهروندان است

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ با اشاره به برخی تخلفات صنفی در زمینه استفاده از پیاده‌روها تصریح کرد: متأسفانه برخی متصدیان واحدهای صنفی تصور می‌کنند پیاده‌رو در محدوده واحد صنفی آنها قرار دارد و می‌توانند از آن برای کسب درآمد استفاده کنند؛ در حالی که پیاده‌رو و معبر عمومی متعلق به شهروندان است.

رفیعی گفت: گزارش‌های مردمی درباره سد معبر به پلیس اماکن واصل می‌شود و پلیس نیز بر اساس همین مطالبات وارد موضوع می‌شود. به‌ویژه برای بیماران، سالمندان، افراد دارای معلولیت و شهروندانی که با ویلچر تردد می‌کنند، مسدود شدن مسیرهای پیاده‌رو می‌تواند مشکل جدی ایجاد کند.

وی با تأکید بر نقش اتحادیه‌ها در پیشگیری از تخلفات اظهار کرد: اتحادیه‌ها در خط مقدم نظارت بر صنوف قرار دارند و باید ابتدا با تذکر، آموزش، توجیه و بازدید، واحدهای صنفی را نسبت به رعایت مقررات آگاه کنند.

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ ادامه داد: اگر واحد صنفی به تذکرات اتحادیه ترتیب اثر ندهد، پلیس نیز در موارد لازم و با دستور قضایی وارد عمل خواهد شد و اقدامات قانونی و سلبی خود را انجام می‌دهد.

خیابان سنایی و ایرانشهر زیر ذره‌بین پلیس

رفیعی همچنین درباره وضعیت خیابان‌های سنایی و ایرانشهر گفت: این محدوده در مقاطعی به محلی برای دوردور خودروها و بساط‌گستری تبدیل شده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، یکی از عوامل شکل‌گیری این وضعیت، حضور بساط‌گستران و عامل دیگر، تجمع و ارائه خدمات برخی کافه‌ها در پیاده‌روهاست.

اجرای طرح مشترک پلیس و شهرداری برای رفع سد معبر

رفیعی از اجرای طرح مشترک با شهرداری برای مقابله با سد معبر خبر داد و گفت: هیچ واحد صنفی اجازه ندارد فضای مقابل واحد خود یا حتی پل مقابل در ورودی را به محل فعالیت و ارائه خدمات تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: معبر عمومی متعلق به شهروندان است و هیچ شخص یا واحد صنفی اجازه ندارد مسیر تردد مردم را مسدود کند. اجرای طرح‌های ساماندهی نیز با هدف رفع همین موانع و صیانت از حق تردد شهروندان انجام می‌شود.

ارائه قلیان و اجرای موسیقی زنده در کافه‌ها ممنوع است

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با تشریح ضوابط فعالیت کافه‌ها گفت: این واحدها باید صرفاً در چارچوب رسته صنفی و مجوز صادرشده فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و فعالیت‌های مرتبط با قمار از جمله مواردی است که با آن برخورد می‌شود.

فعالیت کافه‌ها در چارچوب رسته صنفی

سرهنگ علی رفیعی با اشاره به وضعیت فعالیت کافه‌ها اظهار کرد: کافه‌ها و کافی‌شاپ‌ها ذیل اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ فعالیت می‌کنند و نمی‌توان صرفاً به دلیل انتخاب عنوان «کافه»، حقوق صنفی فعالان این حوزه را نادیده گرفت.

وی افزود: البته فعالیت این واحدها تابع ضوابط و محدودیت‌هایی است. برای نمونه، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، کافه‌ها نمی‌توانند در فاصله یک کیلومتری مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز کنند. این محدودیت‌ها نیز براساس بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی و با درخواست دستگاه‌های مرتبط اعمال شده است.

رفیعی ادامه داد: فعالیت اصلی کافه‌ها ارائه نوشیدنی‌های گرم و سرد و انواع قهوه است و برخی واحدها نیز در قالب کافه‌قنادی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین هر واحد صنفی باید صرفاً در چارچوب رسته‌ای که برای آن مجوز دریافت کرده است، خدمات ارائه دهد.

تداخل صنفی؛ یکی از محورهای نظارت

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با اشاره به موضوع تداخل صنفی گفت: در این زمینه با اتاق اصناف تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت مکاتباتی انجام شده است.

وی تصریح کرد: اگر یک کافه در چارچوب رسته صنفی خود فعالیت کند، مشکلی وجود ندارد؛ اما زمانی که متصدی وارد فعالیت‌هایی خارج از رسته مجاز خود شود، تخلف شکل می‌گیرد.

برخورد با قلیان و موسیقی زنده در کافه‌ها

رفیعی افزود: برای مثال، ارائه قلیان در کافه، در صورتی که این خدمت در رسته صنفی واحد تعریف نشده باشد، تخلف محسوب می‌شود. همچنین برگزاری موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و وجود برخی وسایل و ابزار مرتبط با قمار از جمله مواردی است که از نظر پلیس ممنوع بوده و با آن برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.

فعالیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ کافه در تهران

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره تعداد کافه‌های فعال در تهران گفت: در مجموع حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد کافه در تهران فعالیت دارند و نمی‌توان همه این واحدها را غیرمجاز دانست.

رفیعی افزود: بسیاری از متصدیان برای دریافت مجوز اقدام کرده و تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل صدور مجوز آنها در حال انجام است.

فعالیت خودروهای سیار عرضه قهوه و غذا

وی در ادامه درباره خودروهای سیار عرضه قهوه و مواد غذایی در سطح شهر اظهار کرد: برخی از این خودروها با هدف دسترسی آسان‌تر شهروندان در مناطق مختلف تهران فعالیت می‌کنند و متصدیان آنها براساس رسته فعالیت خود، از اتحادیه مربوطه پروانه کسب سیار دریافت می‌کنند.

برخورد با بساط‌گستری پس از تذکر اتحادیه و شهرداری

رفیعی درباره نحوه برخورد با دستفروشان و بساط‌گستران نیز گفت: در وهله نخست، ساماندهی و برخورد با این موارد بر عهده اتحادیه و شهرداری است. اگر تذکرات لازم از سوی اتحادیه یا شهرداری ارائه شود اما مؤثر واقع نشود، پلیس به عنوان ضابط قضایی وارد عمل خواهد شد.

مطالبه بازاریان برای ساماندهی بساط‌گستری

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با بساط‌گستری در بازار بزرگ تهران گفت: ساماندهی این وضعیت یکی از مطالبات جدی و به‌حق بازاریان بوده است.

وی ادامه داد: بازاریان معتقد بودند حضور گسترده بساط‌گستران موجب اختلال در تردد شهروندان در بازار شده و افرادی که برای خرید به بازار مراجعه می‌کنند، به دلیل ازدحام و ایجاد بساط با دشواری تردد مواجه می‌شوند.

رفیعی افزود: از سوی دیگر، برخی کسبه نسبت به فعالیت افرادی که بدون پرداخت مالیات، عوارض، ارزش افزوده و اجاره‌بها اقدام به فروش کالا می‌کنند، گلایه دارند و این موضوع نیز در اجرای طرح‌های ساماندهی بازار مورد توجه قرار گرفته است.

فعالیت خودروهای سیار قهوه با مجوز

رفیعی درباره خودروهای سیار عرضه قهوه و مواد غذایی نیز گفت: این خودروها در صورت دریافت پروانه کسب سیار از اتحادیه مربوطه می‌توانند در چارچوب رسته مجاز خود فعالیت کنند.

وی افزود: برخورد با دستفروشان و بساط‌گستران در مرحله نخست بر عهده اتحادیه و شهرداری است و اگر تذکرات آنها مؤثر واقع نشود، پلیس به عنوان ضابط قضایی وارد عمل خواهد شد.

پیگیری فعالیت «هوم‌اسکول» با همکاری آموزش و پرورش

رفیعی درباره فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز موسوم به «هوم‌اسکول» اظهار کرد: ورود مستقیم پلیس اماکن به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی تابع ضوابط است و در برخی موارد نیازمند نمایندگی قضایی خواهد بود.

وی افزود: در صورت دریافت گزارش درباره فعالیت غیرمجاز مراکز آموزشی، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری می‌شود و در حوزه مدارس نیز گزارش‌ها به حراست آموزش و پرورش منعکس خواهد شد تا این دستگاه به عنوان سیستم نظارتی خود موضوع را بررسی کند.

فک پلمب پس از رفع تخلف

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره روند فک پلمب واحدهای صنفی گفت: رویکرد پلیس در برخورد با واحدهای صنفی ابتدا تذکر، آموزش، توجیه و فرصت دادن برای اصلاح تخلف است.

وی افزود: اگر متصدی پس از دریافت تذکر و تعهد، تخلف را برطرف کند، روند قانونی فک پلمب دنبال خواهد شد.

رفیعی همچنین از اصناف خواست در صورت مشاهده احتکار، گران‌فروشی یا سایر تخلفات، موضوع را به پلیس و دستگاه‌های مربوطه اطلاع دهند.

کارکنان اصناف نیز در قبال تخلف مسئولیت دارند

رفیعی با تأکید بر ضرورت همکاری کارکنان واحدهای صنفی با پلیس گفت: کارکنان نیز نباید به افرادی که مرتکب ناهنجاری و هنجارشکنی می‌شوند، خدمات ارائه کنند؛ چراکه این اقدام می‌تواند زمینه ادامه تخلف و تبدیل واحد صنفی به محلی برای بروز جرائم و ناهنجاری‌ها را فراهم کند.

نظارت مستمر بر هتل‌ها و مراکز اقامتی

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره نظارت بر هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، خوابگاه‌ها و سایر مراکز اقامتی اظهار کرد: نظارت پلیس بر این مراکز مستمر است و در مناسبت‌ها و ایام خاص متناسب با شرایط تشدید می‌شود.

وی افزود: مشخصات افرادی که به عنوان مسافر در مراکز اقامتی پذیرش می‌شوند، در سامانه مربوط ثبت شده و از منظر برخی موضوعات امنیتی و انتظامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رفیعی درباره برخی پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه نیز گفت: پلیس اماکن تهران چالش‌های امنیتی، اخلاقی و اجتماعی ناشی از فعالیت برخی اقامتگاه‌ها را به دستگاه‌ها و نهادهای متولی اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: اگر پلتفرمی مکانی را به عنوان اقامتگاه معرفی کند و در آن تخلفی رخ دهد، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

برخورد با سد معبر نمایشگاه‌های خودرو

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سد معبر برخی نمایشگاه‌های خودرو گفت: در پی مطالبات شهروندان درباره پارک خودروهای نمایشگاه‌ها روی پل و پیاده‌رو، مقرر شد پلیس اماکن و پلیس راهور به این موضوع ورود کنند.

وی افزود: پیش از اقدامات سلبی، متصدیان نمایشگاه‌های خودرو دعوت و با حضور پلیس راهور، ضوابط برای آنها تشریح و مهلت مشخصی برای اصلاح وضعیت تعیین شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ هشدار داد: در صورت ادامه سد معبر، واحد صنفی پلمب خواهد شد و پلیس راهور نیز با خودروهای متوقف‌شده مقابل نمایشگاه‌ها برخورد و آنها را به پارکینگ منتقل می‌کند.

رفیعی خاطرنشان کرد: طرح برخورد با سد معبر نمایشگاه‌های خودرو از حدود یک ماه قبل آغاز شده و به‌صورت مستمر ادامه دارد؛ به‌ویژه در روزهای پایانی هفته که افزایش تردد، زمینه ایجاد گره‌های ترافیکی بیشتری در تهران را فراهم می‌کند.