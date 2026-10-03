به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد عنایت علی‌پور عصر شنبه در دیدار با رئیس دادگستری و بخشدار ویژه خارگ که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی جزیره ارائه کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های گسترده فراجا در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: کارکنان انتظامی خارگ با حضور مستمر در سطح جزیره، در حوزه تأمین نظم عمومی، پیشگیری از جرائم و حفظ امنیت مردم و اماکن فعالیت می‌کنند.

فرمانده فراجا خارگ بر اهمیت همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول با پلیس تأکید کرد و افزود: تعامل و همراهی مجموعه‌های قضایی، اجرایی و انتظامی، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی دارد.

علی‌پور در پایان با گرامیداشت هفته فراجا، از همراهی مردم و مسئولان جزیره با مجموعه انتظامی قدردانی کرد.