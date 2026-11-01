  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

پلمب ۵ واحد صنفی غیرمجاز در آبادان

پلمب ۵ واحد صنفی غیرمجاز در آبادان

آبادان ـ فرمانده انتظامی آبادان از پلمب پنج واحد متخلف و عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر تخلف برخی از واحدهای صنفی در سطح شهرستان آبادان، پلیس نظارت بر اماکن عمومی جهت بررسی موضوع وارد عمل شد.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده و بازدید میدانی تعداد ۵ واحد صنفی متخلف شامل ۲ واحد قهوه خانه عرضه کننده غیرمجاز مواد دخانی، یک واحد پوشاک با نصب علائم مستهجن و شیطان پرستی، یک واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز بوتاکس و یک باب باغ ویلا بدون مجوز با هدف پیشگیری از عواقب فردی و اجتماعی سوء ناشی از فعالیت اینگونه واحد ها و جلوگیری از ضایع شدن حقوق شاغلان این حرفه فعالیت این واحدها را متوقف و این اماکن پس از هماهنگی قضائی پلمب شدند.

سرهنگ گوروئی با اعلام،تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6996092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها