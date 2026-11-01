پلمب ۵ واحد صنفی غیرمجاز در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر تخلف برخی از واحدهای صنفی در سطح شهرستان آبادان، پلیس نظارت بر اماکن عمومی جهت بررسی موضوع وارد عمل شد.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده و بازدید میدانی تعداد ۵ واحد صنفی متخلف شامل ۲ واحد قهوه خانه عرضه کننده غیرمجاز مواد دخانی، یک واحد پوشاک با نصب علائم مستهجن و شیطان پرستی، یک واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز بوتاکس و یک باب باغ ویلا بدون مجوز با هدف پیشگیری از عواقب فردی و اجتماعی سوء ناشی از فعالیت اینگونه واحد ها و جلوگیری از ضایع شدن حقوق شاغلان این حرفه فعالیت این واحدها را متوقف و این اماکن پس از هماهنگی قضائی پلمب شدند.

سرهنگ گوروئی با اعلام،تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.