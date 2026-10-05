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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

هواپیمای کاسپین در ترکیه اشتباهی توقیف شده است

هواپیمای کاسپین در ترکیه اشتباهی توقیف شده است

یک مقام مسئول سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در مکاتبه‌ای با کشور ترکیه اعلام کردیم که هواپیمای توقیف شده کاسپین در این کشور، جزو اموال شرکت کاسپین نیست و این مشکل طی دو روز آینده رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر) در نشست خبری درباره هواپیمای کاسپین که در ترکیه توقیف شده است، اظهار کرد: هر دو کشور ادعایی مبنی بر وجود بدهی دارند، اما هواپیمای توقیف‌شده اساساً تحت مالکیت شرکت هواپیمایی کاسپین نیست.

وی افزود: روز گذشته در مکاتبه‌ای با کشور ترکیه اعلام کردیم که این هواپیما جزو اموال شرکت کاسپین نیز محسوب نمی‌شود و به اشتباه توقیف شده است. بنابراین، حتی اگر ادعایی درباره وجود بدهی مطرح باشد، این هواپیما ارتباطی با مالکیت شرکت کاسپین ندارد.

صانعی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم این مشکل طی یک تا دو روز آینده رفع شود، اما در حال حاضر موضوع هنوز حل نشده است.

کد مطلب 6968502
زهره آقاجانی

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