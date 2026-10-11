هواپیمای بوئینگ کاسپین از توقیف ترکیه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی کاسپین از رفع توقیف موقت هواپیمای بوئینگ این شرکت در ترکیه خبر داد و اعلام کرد که هواپیمای EP-KPB پس از پیگیری‌های حقوقی و اداری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به ناوگان عملیاتی این شرکت بازگشته است.

بر اساس اعلام هواپیمایی کاسپین، در پی بروز یک موضوع حقوقی و اداری در ترکیه، هواپیمای EP-KPB به‌طور موقت توقیف شده بود که این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی خود و از طریق تعامل و هماهنگی مستمر با مراجع ذی‌صلاح و طرف‌های مرتبط، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کرد.

این اقدامات با هدف رفع محدودیت ایجادشده، تعیین تکلیف وضعیت هواپیما و صیانت از حقوق و منافع شرکت در دستور کار قرار گرفت و در نهایت به رفع توقیف هواپیما منجر شد.

در این فرآیند، تلاش‌ها و همکاری‌های سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نقش مؤثری در پیگیری موضوع و تسهیل روند رفع محدودیت‌ها داشت.

بر اساس این گزارش، هواپیمایی کاسپین با تأکید بر ضرورت صیانت از دارایی‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی خود، اعلام کرد که حل‌وفصل مسائل و موانع پیش‌آمده را با رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوطه دنبال می‌کند.

رفع توقیف هواپیمای EP-KPB گامی مؤثر در تعیین تکلیف وضعیت این هواپیما و فراهم‌شدن زمینه بازگشت ظرفیت ناوگان به چرخه بهره‌برداری محسوب می‌شود.

هواپیمایی کاسپین همچنین بر تداوم اقدامات لازم برای حفظ آمادگی عملیاتی ناوگان و استمرار برنامه‌های پروازی خود تأکید کرده است.