به گزارش خبرنگار مهر، در پی تحریمهای آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و اعمال محدودیت بر پروازهای ایران به برخی کشورها، روند توقف و اختلال در پروازهای خارجی ایران طی روزهای اخیر ابعاد تازهای پیدا کرده است؛ موضوعی که بهویژه در پروازهای ایران به کشورهای همسایه و منطقه نمود بیشتری داشته است.
در روزهای اخیر، محدودیت و لغو پروازهای ایران به مقاصدی از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، بغداد، عمان، امارات متحده عربی و عراق، توجهها را به پیامدهای تحریمهای جدید آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران جلب کرده است.
در این میان، وضعیت پروازهای ایران و عراق نیز طی روزهای گذشته با ابهامهایی همراه بود و اخبار مختلفی درباره رایزنی بغداد با واشنگتن برای دریافت معافیت و همچنین مذاکرات ایران و عراق برای ازسرگیری پروازهای میان دو کشور منتشر شد.
در تازهترین تحول، «یاسر الحجاج» سفیر عراق در تهران در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که دولت این کشور به ریاست نخستوزیر، تلاشهای مستمری را برای ازسرگیری کامل پروازهای هوایی میان ایران و عراق دنبال میکند.
سفیر ایران در عراق: دولت عراق تصمیمی برای توقف پروازهای ایران صادر نکرده است
سفیر عراق در تهران درباره علت اختلالهای اخیر در پروازهای میان دو کشور گفت که هیچ تصمیمی از سوی دولت بغداد برای توقف پروازها با ایران صادر نشده است.
الحجاج توضیح داد که برخی شرکتهای خارجی ارائهدهنده خدمات زمینی در فرودگاهها، تحت تأثیر فشارهای ناشی از تحریمهای آمریکا، بهصورت خودسرانه از ارائه خدمات به پروازهای ایرانی خودداری کردهاند.
نجف تا ۲۴ ساعت آینده پذیرای پروازهای ایران میشود؟
سفیر عراق در تهران در ادامه از بازگشت پروازهای مستقیم ایران به فرودگاه بینالمللی نجف اشرف خبر داد و تأکید کرد که این فرودگاه طی ۲۴ ساعت آینده مجدداً پذیرای پروازهای مستقیم از ایران خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که طی روزهای گذشته، ازسرگیری پروازهای ایران به عراق به یکی از محورهای اصلی رایزنیهای دو کشور تبدیل شده و اکنون این خبر سفیر ایران در عراق درباره بازگشت پروازهای ایرانی به نجف، میتواند نخستین گام در مسیر رفع اختلال ایجادشده در پروازهای دو کشور باشد.
با این حال، تحقق این موضوع به فراهم شدن مقدمات لازم برای ارائه خدمات فرودگاهی و زمینی به پروازهای ایرانی نیز وابسته است؛ چراکه به گفته سفیر عراق، خودداری برخی شرکتهای خارجی از ارائه این خدمات، یکی از عوامل اصلی اختلالهای اخیر بوده است.
احتمال ازسرگیری پروازها ابتدا در نجف و سپس بغداد
در همین رابطه، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران نیز از تداوم رایزنیها برای ازسرگیری پروازهای ایران به عراق خبر داد و گفت: احتمال ازسرگیری پروازها ابتدا در فرودگاه نجف و سپس در فرودگاه بغداد وجود دارد.
اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی ایران و سفیر عراق در تهران نشان میدهد که رایزنیها برای بازگشت پروازهای مستقیم ایران به عراق همچنان ادامه دارد و فرودگاه نجف میتواند نخستین مقصدی باشد که پروازهای ایران به آن از سر گرفته میشود.
از سوی دیگر، اعلام سفیر عراق درباره بازگشت پروازهای مستقیم ایران به نجف طی ۲۴ ساعت آینده، اکنون این فرودگاه را در کانون تحولات مربوط به پروازهای ایران و عراق قرار داده است.
فرودگاه نجف در انتظار تعیین تکلیف پروازهای ایران
با وجود اعلام سفیر ایران در عراق درباره ازسرگیری پروازهای ایران به نجف، وضعیت سایر مسیرهای هوایی میان دو کشور، از جمله پروازهای تهران - بغداد بالعکس، همچنان نیازمند مشخص شدن جزئیات اجرایی است.
بر این اساس، باید طی ۲۴ ساعت آینده مشخص شود که روند ارائه خدمات فرودگاهی به شرکتهای هواپیمایی ایرانی در عراق چگونه پیش خواهد رفت و آیا علاوه بر نجف، زمینه برای ازسرگیری پروازهای مستقیم به بغداد نیز فراهم خواهد شد یا خیر.
در صورت عملیاتی شدن اعلام سفیر ایران در عراق، بازگشت پروازهای ایران به نجف میتواند نخستین تحول عملی در مسیر رفع محدودیتهای اخیر پروازهای ایران و عراق باشد؛ مسیری که در ادامه، احتمال ازسرگیری پروازها به بغداد نیز درباره آن مطرح شده است.
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