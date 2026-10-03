به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، از ازسرگیری همزمان پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی در مسیر ایران و عراق از روز یکشنبه (۱۲ مهر) خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در سطح مقامات عالی دو کشور، مقرر شد پروازهای بین ایران و عراق از روز یکشنبه توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی از سر گرفته شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران خواست پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت و زمان انجام پرواز خود را از طریق درگاه‌های رسمی شرکت هواپیمایی مربوطه یا اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ پیگیری کنند.

شیرودی همچنین با توصیه به مسافران برای تهیه بلیت نجف اشرف از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سامانه‌های معتبر فروش بلیت، از آنان خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، از قطعی بودن پرواز و زمان انجام آن اطمینان حاصل کنند.