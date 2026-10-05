به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت پروازهای ایران به نجف پس از هفته‌ها محدودیت و توقف، سرانجام با انجام نخستین پرواز ایران‌ایر در مسیر تهران - نجف وارد مرحله اجرایی شد؛ اتفاقی که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و محدود شدن پروازها به برخی کشورهای منطقه، با رایزنی‌های تهران و بغداد برای رفع موانع موجود همراه بود.

ماجرا از هفته‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی آغاز شد؛ تحریم‌هایی که در پی آن، پروازهای ایران به برخی کشورهای همسایه و منطقه از جمله گرجستان، بغداد، عمان و امارات با محدودیت و توقف مواجه شد و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در برخی مسیرهای بین‌المللی تحت تأثیر قرار گرفت.

در این میان، مسیر ایران - عراق به دلیل ویژگی‌های خاص خود از اهمیت بیشتری برخوردار بود. کارشناسان و فعالان صنعت هوایی معتقد بودند که فرودگاه‌های عراق، به‌ویژه فرودگاه بین‌المللی نجف، از محل تردد مسافران ایرانی درآمد قابل توجهی دارند و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از پروازهای میان ایران و نجف، برخلاف بسیاری از مسیرهای منطقه‌ای، ماهیت زیارتی دارد.

همین موضوع باعث شد توقف یا محدود شدن پروازهای ایران به نجف، صرفاً یک مسئله حمل‌ونقلی و هوایی تلقی نشود؛ چراکه ارتباط هوایی دو کشور در این مسیر با جابه‌جایی زائران و مناسبات گسترده مذهبی، فرهنگی و اقتصادی میان ایران و عراق نیز پیوند خورده است.

دولت عراق: مجوز روزانه ۴۰ پرواز بین نجف و ایران صادر شد

با ادامه محدودیت‌ها، دولت عراق برای دریافت معافیت از اقدامات تحریمی یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وارد رایزنی با واشنگتن شد؛ رایزنی‌هایی که در نهایت به صدور مجوز برای ازسرگیری بخشی از پروازهای میان ایران و عراق منجر شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری عراق و به نقل از الجزیره، دولت عراق روز ۱۰ مهرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای انجام روزانه ۴۰ پرواز از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به استثنای شرکت هواپیمایی ماهان، مجوز صادر شده است.

بر اساس این بیانیه، معافیت اعطا شده با هدف تسهیل تردد مسافران از مبدأ و به مقصد عراق و همچنین حمایت از نیازهای بشردوستانه و پزشکی در نظر گرفته شده است.

دفتر نخست‌وزیری عراق نیز در این بیانیه تأکید کرد که بغداد روابط خود را بر اساس منافع ملت عراق و با هدف برقراری روابط متوازن و مثبت با سایر کشورها دنبال می‌کند.

بازگشت پروازهای ایران به نجف؛ مقصد بعدی بغداد؟

البته رایزنی بغداد با واشنگتن در شرایطی انجام شد که پیش از آن، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرده بود شرکت هواپیمایی عراق می‌تواند بر اساس یک مجوز محدود، پروازهای مسافری میان ایران و عراق را از سر بگیرد.

بر اساس این مجوز، پروازهای مذکور باید تنها از فرودگاه بین‌المللی نجف انجام شده و به همین فرودگاه نیز بازگردند؛ موضوعی که نشان می‌داد مسیر نجف در مقایسه با سایر مسیرهای هوایی میان ایران و عراق، در اولویت بازگشت به شبکه پروازی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، موضوع ازسرگیری پروازهای ایران به عراق تنها از سوی بغداد پیگیری نمی‌شد و سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز مذاکرات لازم برای رفع محدودیت‌ها را دنبال می‌کرد.

ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیشتر از مذاکره برای برقراری مجدد پروازهای ایران به نجف و بغداد خبر داده و گفته بود که احتمال ازسرگیری پروازها ابتدا در فرودگاه نجف و پس از آن در فرودگاه بغداد وجود دارد.

به این ترتیب، مجموعه‌ای از رایزنی‌ها در دو سوی ماجرا برای بازگشت پروازهای ایران و عراق در جریان بود؛ رایزنی‌هایی که با توجه به اهمیت مسیر نجف، بازگشت پروازها از این فرودگاه را به نخستین گام برای احیای ارتباط هوایی میان دو کشور تبدیل کرد.

نخستین پرواز تهران - نجف انجام شد

در نهایت، نتیجه این رایزنی‌ها و رفع محدودیت‌ها در شبکه پروازی نیز نمایان شد و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از انجام نخستین پرواز خود در مسیر تهران - نجف پس از رفع محدودیت‌های دولت عراق خبر داد.

بر اساس اعلام ایران‌ایر، این پرواز امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر)، از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به مقصد نجف انجام می‌شود.

پرواز شماره ۵۳۲۹ ایران‌ایر ساعت ۸:۱۵ از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به مقصد نجف حرکت می‌کند و ساعت ۹:۲۵ به وقت محلی در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف به زمین خواهد نشست.

همچنین پرواز برگشت این مسیر با شماره ۵۳۲۸، ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی از فرودگاه نجف به مقصد تهران انجام می‌شود و ساعت ۱۲:۴۵ در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) فرود خواهد آمد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که انجام این پرواز پس از رفع محدودیت‌های اعمال‌شده برای پروازهای نجف و فراهم شدن شرایط لازم برای برقراری مجدد پرواز در این مسیر انجام می‌شود.

به این ترتیب، پس از هفته‌ها محدودیت در پروازهای ایران و عراق، نجف نخستین مقصدی است که بازگشت پروازهای ایران به آن به مرحله اجرا رسیده است؛ مسیری که علاوه بر اهمیت اقتصادی برای صنعت هوانوردی و فرودگاه نجف، به دلیل سهم بالای سفرهای زیارتی، جایگاه ویژه‌ای در مناسبات هوایی ایران و عراق دارد.

اکنون با صدور مجوز انجام روزانه ۴۰ پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به استثنای ماهان‌ایر، و آغاز مجدد پرواز تهران - نجف، باید دید این روند در ادامه تا چه اندازه به رفع محدودیت‌های سایر مسیرهای هوایی، منجر خواهد شد.