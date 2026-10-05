به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی قاسمی ظهر دوشنبه در دیدار با نبی‌الله خلیلی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، اظهار کرد: برای نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، باید آموزه‌های دینی و الگوی زندگی اسلامی و قرآنی به شکلی کاربردی برای مردم تبیین شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به آموزه‌های قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) افزود: بخشی از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را می‌توان با تقویت مهارت‌های زندگی و ارائه الگوهای تربیتی مبتنی بر تعالیم دینی کاهش داد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی میاندورود، امر به معروف و نهی از منکر را فراتر از یک وظیفه فردی دانست و گفت: این فریضه دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی است و توجه به آن می‌تواند در ارتقای اخلاق عمومی، تقویت باورهای دینی و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی مؤثر باشد.

قاسمی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و مردمی تأکید کرد و ادامه داد: مساجد، هیئات مذهبی، مبلغان دینی و گروه‌های مردمی می‌توانند در کنار دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی، نقش مؤثری در ترویج ارزش‌های دینی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعه ایفا کنند.

در ادامه این نشست، نبی‌الله خلیلی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان میاندورود، با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی اظهار کرد: تقویت باورها و ارزش‌های دینی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و استفاده از شیوه‌های فرهنگی اثرگذار است.

وی با اشاره به چالش‌های فرهنگی موجود در جامعه افزود: فعالان فرهنگی و اجتماعی باید با رویکردی مسئولانه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای تقویت ارزش‌های اخلاقی و دینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.

خلیلی که عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان میاندورود نیز است، بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی تأکید کرد و گفت: مسائل فرهنگی و اجتماعی با فعالیت یک دستگاه به تنهایی حل نمی‌شود و تحقق اهداف این حوزه نیازمند همدلی، هماهنگی و مشارکت همه ظرفیت‌های شهرستان است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر میاندورود خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید با تکیه بر شیوه‌های اخلاقی، فرهنگی و حکیمانه دنبال شود تا زمینه برای ارتقای سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه فراهم شود.