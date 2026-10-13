فرماندار تنگستان: امر به معروف باید با رویکرد فرهنگی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تنگستان با اشاره به اهمیت جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و با یادآوری رهنمودهای رهبر شهید، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید به‌عنوان یک رویکرد اساسی در نگاه و عملکرد مردم و مسئولان مورد توجه قرار گیرد و افرادی که نسبت به آینده جامعه و تربیت نسل‌های آینده دغدغه‌مند هستند، باید در ترویج این فریضه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان تنگستان افزود: این شهرستان از پیشینه‌ای طولانی در دینداری برخوردار است و روحیه همبستگی و همراهی میان مردم و مسئولان، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر تحقق اهداف این ستاد مشارکت فعال داشته باشند، تصریح کرد: لازم است با تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی هدفمند، زمینه تقویت باورهای دینی و معنوی مردم فراهم شود و رویکردهای جدید در حوزه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های شهرستانی پیگیری و به نتیجه برسد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای مهم و اثرگذار است که باید با ظرافت، تدبیر، شناخت شرایط جامعه و توجه به آثار فرهنگی و اجتماعی آن دنبال شود تا بتواند در تقویت ارزش‌های دینی و ارتقای سرمایه اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام رضا عمادی با اهدای حکم، به‌عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تنگستان معرفی شد.