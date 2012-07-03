هدف از امر به معروف و نهی از منکر ترویج ارزش های فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام علی رستمی صبح امروز در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه، با ارائه راهکارها و تبیین فرهنگ رفتاری و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: این ستاد مسئولیت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و فراگیر کردن این فرهنگ در سطوح مختلف جامعه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به صورت لسانی ‌در جامعه افزود: شیوه گفتمان در امر به معروف و نهی از منکر بسیار موثر است و به همین دلیل باید به این مهم به صورت ویژه توجه داشت.

معاون فرهنگی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر قروه ادامه داد: امروز یکی از اولویت ‌های اصلی امر به معروف و نهی از منکر، ترویج ارزش های فرهنگی مطابق با نیاز جوانان جامعه است و باید نسبت به ورود فرهنگ غریبه به کشور که علت اصلی کشیده شدن جوانان و رفتن به سمت انحراف و گناه است، هوشیار باشیم.

رستمی افزود : جوانان مدیران آینده نظام هستند و مدیران و مسوولان نظام نباید از جوانان غافل شوند و باید نسبت به وضعیت این قشر هوشیار و آگاه بود.

وی در ادامه به لزوم تقویت فعالیت جوانان در فضای مجاری اشاره کرد و گفت: جوانان می توانند از طریق وبلاگ شخصی در فضای مجازی در ترویج دین مبین اسلام و عقاید دینی تلاش و کوشش کنند.

معاون فرهنگی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر قروه در پایان اظهار داشت: اعتلای بخش فرهنگی جامعه، آگاهی بخشی و بالا بردن سطح معرفت عمومی جامعه در خصوص اهمیت و اجرای این فریضه الهی، یکی از عوامل موثر در تحقق این دستور الهی بوده و از جایگاه والایی برخوردار است.