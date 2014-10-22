به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر چهار شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: امروز همه ارزش های به دست آمده ما طی انقلاب، دفاع مقدس و همه چالش هایی که برای ما بوجود آوردند، به دلیل توجه ما به فرهنگ عاشورا است.



وی افزود: در واقع اساس قیام عاشورا هم امر به معروف و نهی از منکر بوده است و امام حسین(ع) برای اینکه دین اسلام را زنده نگه دارد و این دین پویایی خود را حفظ کند، قیام کرد.



سردار ریحانی خاطر نشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب مثل نماز است و جامعه بدون این فریضه، یک جامعه مرده است.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) گفت: در جوامعی که نسبت به فریضه امر به معروف بی اعتنا بودند ظلم هایی رواج پیدا کرد که از آن جمله می توان به حکومت رسیدن بنی امیه را نام برد.



وی با بیان اینکه متاسفانه فریضه امر به معروف در و نهی از منکر مقداری در جامعه ما کم رنگ شده، تصریح کرد: اگر این فریضه را به عنوان یک فرهنگ ارزشی، جامع و دینی در جامعه گسترش دهیم شاهد بروز ناهنجاری ها به این اندازه نخواهیم بود و به نیروهای نظامی برای برخورد با این ناهنجاری ها احتیاج نخواهیم داشت.



ریحانی گفت: در دین ما فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای نگهبانی از ارزش های دینی در نظر گرفته شده و وقتی این فریضه کم رنگ می شود بزه ها در جامعه ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.



دبیر ستاد امر به معروف کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر امروز ما فرهنگ ارزشی دفاع مقدس و انقلاب را به دیگر کشورها می فرستیم برای این است که اساس اینها امر به معروف بوده و در واقع بستر انقلاب نیز همین فریضه بوده است.



وی تاکید کرد: همه ارزش هایی که امروز داریم در گرو فریضه ارزشمند امر به معروف و نهی از منکر است.



سردار ریحانی همچنین با اشاره به اجرای برنامه هایی در هفته احیا، اظهار داشت: این برنامه های نمادین تلنگری برای جامعه است که فرهنگ امر به معروف فراموش نشود.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) گفت: اگر این فرهنگ حاکم به ملت و مردم شود، مردمی پویا و زنده در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و دینی خواهیم داشت.



وی همچنین یادآور شد: ممکن است در برخی از شرایط آهنگ حرکتی این فرهنگ کند یا تند شود، اما باید همیشه آهنگ حرکتی این فرهنگ را زنده نگه داریم.



ریحانی در ادامه با اشاره کاهش آمار جرایم در ماه های محرم و رمضان، گفت: طبق آمارهای نظامی و زندان ها آمار جرایم و بزه ها در این ماه ها به یک سوم کاهش می یابد که دلیل آن گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر در این ایام است.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) با اشاره به قیام امام حسین(ع) و هزینه کردن جان، مال و خانواده در راه امر به معروف و نهی از منکر، افزود: هر جا مردم پای دینشان هزینه دادند، سربلند بوده و جامعه ای پویا و ارزشمند داشته اند.



وی خاطر نشان کرد: امروز حرارت دینی و شور انقلابی ما نشات گرفته از قیام عاشورا است که اساس و بستر آن فقط امر به معروف و نهی از منکر بود.



ریحانی در پایان با بیان اینکه متاسفانه در جامعه توجه به فریضه امر به معروف مقداری کم رنگ شده، تاکید کرد: اگر بتوانیم این فریضه را به عنوان یک پدیده غالب در جامعه ترویج کنیم، آهنگ پیشرفت در جامعه چند برابر افزایش خواهد یافت.