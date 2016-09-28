ترویج بی بندباری و حیازدایی از اهداف دشمنان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل صالحی پیش ازظهر چهار شنبه در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن دهه اول ماه محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر در محل سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) بزرگ آمر به معروف و ناهی از منکر ، اظهار کرد: از جمله اقداماتی که دشمنان انقلاب اسلامی ایران در دستور کار خود قرار داده اند ترویج بی بندباری و حیازدایی از سطح جامعه همانند بدحجابی ، هتک حرمت با مبانی دینی ، مدگرایی به شیوه غربی است.

وی افزود: در تقابل ترویج فساد و تقدس زدایی ، خداوند متعال ما را به فریضه امر به معروف و نهی از منکر متوجه می سازد که این فریضه از جمله راهکارهایی است که با انجام آن به وسیله آحاد مسلمین، سطح ظاهر جامعه از مظاهر بی دینی پاک و نوعیی بهداشت روانی در جامعه برقرار می شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران، فرا رسیدن ماه محرم را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایام محرم با توجه به فضای معنوی حاکم بر جامعه ، فرصت بسیار مناسبی جهت تبیین و ترویج قانون مصوب حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین اشاعه فرهنگ امر به معروف در تمامی سطوح جامعه می باشد و بر همین اساس هفته اول ماه محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.

صالحی، با بیان اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به منظور تقویت فرهنگ مسئولین پذیری و اتخاذ رویکرد واحد در انجام فعالیت های هفته امر به معروف و نهی از منکر عنوان " همه مسئولیم" را به عنوان شعار امسال هفته امر به معروف و نهی منکر برگزیده است، افزود: در راستای شعار امسال هفته امر به معروف و نهی از منکر برنامه هایی با عناوین روزهای هفته یاد شده، در دست اقدام است .

وی در ادامه ضمن برشمردن عناوین روزهای هفته امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: عناوین روزها با شعار " همه مسئولیم " شامل؛در حفظ فرهنگ عاشورایی و ارتقاء معنوی دانش آموزان ، در حفظ فرهنگ عاشورایی و ارتقاء معنوی دانشجویان، در سلامت محیط اداری، در سلامت نهاد خانواده و زنان، در تقویت باورهای دینی(مساجد) ، در حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر و در سلامت محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی ، هستند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، آغاز هفته یاد شده را از روز دوشنبه ۱۲ مهرماه که مصادف با اول محرم است عنوان کرد و گفت: در این روز زنگ محرم در مدارس استان به صدا در می آید و از دانش آموزان عضو گروه های یادآوران معروف تجلیل خواهد شد.

صالحی در ادامه یادآور شد: با توجه به اهمیت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، جهت آموزش امر به معروف و نهی از منکر نقطه شروع ما از آموزش و پرورش و حتی مهدهای کودک است به همین دلیل برای این امر طرحی با عنوان "یادآوران معروف" پیش‌بینی شده که در مدارس استان اجرا می شود.

وی، فریضه عظیم امر به معروف و نهی از منکر را فریضه ای همگانی عنوان کرد و گفت: ماده ۴ قانون به این امر اشاره دارد در عین حال مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد دولت و دولت است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، با بیان اینکه سالار شهیدان هدف از قیام خویش را " اقامه فریضه امر به معروف و نهی منکر عنوان کردند ، گفت: ما که خود را پیرو ائمه می دانیم باید به این مهم توجه ویژه داشته باشیم و از رسانه ها هم می خواهم در رسانه های مکتوب، مجازی و خبرگزاری ها هم در این هفته و هم در بقیه ایام سال به موضوع امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه داشته باشند و در عین حال ما هم آمادگی داریم مطالب مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهیم.

صالحی ضمن تشریح برنامه های هفته امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: مازندران ۱۲ شهید امر به معروف و نهی از منکر تقدیم کرده است لذا تجلیل از خانواده های معزز شهدای امر به معروف و نهی از منکر استان از برنامه های این هفته است است .

وی ادامه داد: برپایی غرفه های ترویج خوبی ها در سطح شهرها و اماکن متبرک، نشست صاحبنظران و فعالان فرهنگ و هنر، نشست های تخصصی با موضوع سبک زندگی اسلامی – ایرانی در سطح شهرستانها، برگزاری ویژه برنامه های امر به معروف و نهی از منکر در سلامت محیط اداری، در سازمانها، ادارات و مراکز آموزشسی و درمانی استان از دیگر برنامه های هفته یادشده است.