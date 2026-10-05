پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شش‌ماهه جمعیت هلال‌احمر کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، نیروهای امدادی جمعیت در ۲۷۷ حادثه حضور یافتند و خدمات مختلف امدادی، نجات و انتقال مصدومان را ارائه کردند.



وی افزود: در مجموع این حوادث ۸۶۷ نفر دچار حادثه شدند که ۵۴۵ نفر از آنان به دلیل آسیب و جراحت، نیازمند دریافت خدمات امدادی بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی در محل حادثه، ۱۱۰ مصدوم توسط امدادگران هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و چهار نفر نیز خدمات سرپایی دریافت کردند.

نجات ۱۳۱ گرفتار در برف و آبگرفتگی

جلالی با اشاره به عملیات نجات و رهاسازی گفت: طی این مدت ۷۰ نفر از افراد گرفتار در حوادث مختلف توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

وی افزود: در جریان حوادث ناشی از شرایط جوی نامساعد، ۱۳۱ نفر که در برف و آبگرفتگی گرفتار شده بودند نیز با تلاش امدادگران نجات یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان خاطرنشان کرد: امدادگران همچنین ۳۴ دستگاه خودرو گرفتار در برف و آبگرفتگی را رهاسازی و به مسیر امن هدایت کردند.



جلالی از ارائه خدمات پشتیبانی و اسکان به حادثه‌دیدگان خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال، دو نفر از حادثه‌دیدگان اسکان داده شدند و نیروهای امدادی در ۱۲ مورد نیز عملیات تخلیه آب از منازل را انجام دادند.

به‌کارگیری ۳۰۱ دستگاه ناوگان امدادی

وی با اشاره به گستردگی عملیات‌های امدادی در استان بیان کرد: برای پوشش حوادث، ۳۱۷ تیم عملیاتی به محل مأموریت‌ها اعزام شدند و ۳۰۱ مورد ناوگان ترابری نیز در عملیات‌های امدادی مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان تأکید کرد: آمادگی نیروهای عملیاتی، تجهیزات و ناوگان امدادی، از الزامات حضور سریع در صحنه حوادث و کاهش پیامدهای ناشی از آنها است.

جلالی در پایان با قدردانی از تلاش امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر کردستان گفت: حضور به‌موقع و فعالیت شبانه‌روزی نیروهای امدادی، نقش مهمی در نجات حادثه‌دیدگان و انتقال به‌موقع مصدومان به مراکز درمانی دارد.