پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری ۱۳۷ حادثه در نقاط مختلف استان کردستان توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر پوشش داده شد و امدادگران در جریان این حوادث خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی افزود: در مجموع این حوادث ۵۰۷ نفر دچار حادثه شدند که ۲۸۳ نفر از آنان مصدوم بودند و ۵۶ مصدوم نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: در این مدت ۲۹ نفر نیز از شرایط خطرناک نجات و رهاسازی شدند و در حوادث مرتبط با برف و آب‌گرفتگی، امدادگران موفق به رهاسازی ۱۳۱ نفر و ۳۴ دستگاه خودرو شدند.

جلالی با اشاره به سایر خدمات ارائه‌شده توسط نیروهای امدادی استان بیان کرد: در سه ماه نخست سال، دو نفر اسکان اضطراری داده شدند و عملیات تخلیه آب از ۱۲ منزل نیز توسط نیروهای هلال‌احمر انجام گرفت.

وی از اعزام ۱۵۸ تیم عملیاتی به محل حوادث خبر داد و گفت: ناوگان ترابری جمعیت هلال‌احمر نیز برای پشتیبانی و اجرای عملیات‌های امدادی در ۱۵۵ مورد به کار گرفته شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان این آمار را بیانگر ظرفیت و آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی استان دانست و عنوان کرد: امدادگران هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی برای پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات به شهروندان و حادثه‌دیدگان در آماده‌باش هستند.

برگزاری ۲۰ دوره توان‌افزایی برای امدادگران کردستان

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های آموزشی جمعیت هلال‌احمر کردستان اشاره کرد و گفت: طی سه ماه نخست سال، ۲۰ دوره توان‌افزایی ویژه امدادگران و نجاتگران برگزار شد که ۴۵۸ نفر در این دوره‌ها حضور داشتند.

وی افزود: همچنین در همین مدت ۱۰ مانور امدادی با مشارکت ۱۵۸ نفر برگزار شد که هدف از اجرای این مانورها افزایش مهارت‌های عملیاتی، ارتقای آمادگی نیروها و تقویت هماهنگی میان تیم‌های امدادی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان همچنین از ارائه خدمات امدادی در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف خبر داد و گفت: در سه ماه نخست امسال ۱۵ مورد پوشش امدادی مراسم و برنامه‌های مختلف با حضور ۵۵۰ نفر شرکت‌کننده انجام شد.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای توان عملیاتی امدادگران، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت تجهیزات و امکانات امدادی از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر کردستان در ادامه سال جاری است.