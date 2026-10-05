پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان چهارمحال و بختیاری به ۵۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شاه‌بندری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشاورزان، روستاییان و عشایر اصلی‌ترین نیاز بشری را تولید می‌کنند و بسیار زحمت‌کش هستند، اما معمولاً صدای بلندی برای طرح مشکلات خود ندارند. متولیان باید بیشتر به سراغ آنان بروند و بسته‌های حمایتی را به‌صورت عملی به دستشان برسانند.

وی با مرور پیشینه این صندوق توضیح داد: تا سال ۱۳۸۴ پوشش بیمه اجتماعی برای جامعه روستایی و عشایری وجود نداشت. موضوع پس از انقلاب بارها مطرح شده بود اما تا سال‌ها پس از جنگ عملی نشد. در سال ۱۳۸۳ با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی و اسناد بالادستی، مصوبه هیئت دولت صادر و از سال ۱۳۸۴ بیمه روستاییان و عشایر آغاز شد. بعدها با مصوبه مجلس، کشاورزان نیز اضافه شدند و این صندوق متولی کار گردید.

شاه‌بندری به تسهیلات موجود در استان اشاره کرد و افزود: ۳۴ کارگزاری در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها فعال هستند و متقاضیان می‌توانند تمام مراحل را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند. چون درآمد این گروه پایین‌تر است، دولت بخش عمده حق بیمه را می‌پردازد. ۱۵ درصد درآمد به‌عنوان حق بیمه محاسبه می‌شود که ۱۰ درصد آن را دولت و پنج درصد را خود فرد پرداخت می‌کند؛ یعنی فرد عملاً با پرداخت حدود ۳۰ درصد کل حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

شاه‌بندری ادامه داد: خدمات اصلی این صندوق شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری فوت است. خدمات جانبی نیز خرید خدمت سربازی، انتقال سوابق و کمک‌هزینه کفن و دفن را در بر می‌گیرد. برای بازنشستگی، کسانی که حداکثر تا ۵۰ سالگی بیمه شوند باید حداقل ۱۵ سال حق بیمه بپردازند تا در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند. افراد جوان‌تر بین ۳۰ تا ۳۵ سال حق بیمه می‌پردازند.

وی بیان داشت: در بخش ازکارافتادگی، اگر فرد ۶۶ درصد توانایی کار خود را بر اثر بیماری یا حادثه ناشی از کار از دست بدهد، پرونده به کمیسیون پزشکی مشترک با تأمین اجتماعی ارجاع و در صورت تأیید از روز صدور رأی مستمری برقرار می‌شود. در صورت فوت نیز همسر تا پایان عمر مستمری می‌گیرد (حتی در صورت ازدواج مجدد طبق قانون) و فرزندان پسر تا ۱۸ سال یا ۲۵ سال در صورت تحصیل و دختران تا زمان ازدواج تحت پوشش هستند. این مزایا برای بیمه‌شدگان زن نیز به افراد تحت تکفل تعلق می‌گیرد.

مدیرعامل صندوق با تأکید بر ویژگی‌های استان گفت: چهارمحال و بختیاری استانی کشاورزی و دامپروری و از نظر منابع درآمدی کم‌برخوردار است؛ بنابراین نیاز به بیمه اجتماعی در آن جدی است. هم‌اکنون ۷۱ هزار و ۸۵۱ نفر تحت پوشش هستند که حدود ۴۹٫۵ درصد جامعه هدف را شامل می‌شود. از این تعداد ۴ هزار و ۳۶۷ نفر مستمری‌بگیرند؛ شامل ۲ هزار و ۴۰۹ بازنشسته، ۳۳۵ ازکارافتاده و یک هزار و ۹۵۸ بازمانده.

شاه‌بندری به فعالیت‌های میدانی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه اول امسال ۸۲ میز خدمت برگزار کردیم. در این میزها فقط اطلاع‌رسانی نمی‌شود، بلکه با هماهنگی مدیران محلی ثبت‌نام و انجام کار در همان جلسه صورت می‌گیرد و نتایج خوبی گرفته‌ایم. برای شش‌ماهه دوم نیز اطلاع‌رسانی گسترده‌تری برنامه‌ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: امید است به‌زودی جشن پایان بدون بیمه اجتماعی را در استان برگزار کنیم و همه افراد مشمول تحت پوشش قرار گیرند.