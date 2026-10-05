به گزارش خبرگزاری مهر، با اعطای احکام جداگانه از سوی محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، چهار مسئول جدید در بخش‌های پژوهش، محتوا، سرمایه انسانی و توسعه مشارکت‌های این انجمن منصوب و معرفی شدند.

در احکام صادرشده، سیدتقی کمالی به عنوان «معاون پژوهش و نوآوری»، فاطمه مرادی به عنوان «معاون توسعه، جذب و ارتقاء سرمایه‌های انسانی»، آتنا عبدالوند به عنوان «مدیر امور محتوایی» و حمید بروغنی به عنوان «مشاور مدیرعامل در امور توسعه مشارکت‌ها» منصوب شدند.

بر اساس این احکام، سیدتقی کمالی در معاونت پژوهش و نوآوری، مسئولیت شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی حوزه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، حمایت از طرح‌های نوآورانه، تبدیل یافته های پژوهشی به برنامه های قابل اجرا و رصد تحولات این حوزه را بر عهده خواهد داشت.

فاطمه مرادی نیز در سمت معاون توسعه، جذب و ارتقای سرمایه‌های انسانی، مأموریت برنامه‌ریزی برای جذب و توسعه سرمایه‌های انسانی، شناسایی ظرفیت‌های تخصصی، ارتقای نقش اعضای انجمن و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مدرسان، پژوهشگران و فعالان تخصصی را دنبال خواهد کرد.

همچنین آتنا عبدالوند به عنوان مدیر امور محتوایی منصوب شده است تا برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های محتوایی انجمن در فضای مجازی، هماهنگی فرآیند تولید و انتشار محتوا و توسعه قالب‌های محتوایی را پیگیری کند.

حمید بروغنی نیز در جایگاه مشاور مدیرعامل در امور توسعه مشارکت‌ها، مسئولیت شناسایی و توسعه ظرفیت‌های همکاری با سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و گسترش شبکه ارتباطی انجمن را بر عهده خواهد داشت.

در مراسم تودیع و معارفه برخی معاونین و مدیران انجمن سواد رسانه ای ایران، ضمن تنفیذ مسئولیت‌های جدید و بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌ها و مأموریت‌های انجمن خصوصا برنامه های متنوع انجمن برای برگزاری هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی که از دوم تا نهم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، احکام مسئولیت چهار منصوب جدید نیز به آنان تقدیم شد.