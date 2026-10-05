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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

چهار انتصاب جدید در انجمن سواد رسانه‌ای ایران

چهار انتصاب جدید در انجمن سواد رسانه‌ای ایران

با اعطای احکام جداگانه از سوی محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، چهار مسئول جدید در بخش‌های پژوهش، محتوا، سرمایه انسانی و توسعه مشارکت‌های این انجمن منصوب و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعطای احکام جداگانه از سوی محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، چهار مسئول جدید در بخش‌های پژوهش، محتوا، سرمایه انسانی و توسعه مشارکت‌های این انجمن منصوب و معرفی شدند.

در احکام صادرشده، سیدتقی کمالی به عنوان «معاون پژوهش و نوآوری»، فاطمه مرادی به عنوان «معاون توسعه، جذب و ارتقاء سرمایه‌های انسانی»، آتنا عبدالوند به عنوان «مدیر امور محتوایی» و حمید بروغنی به عنوان «مشاور مدیرعامل در امور توسعه مشارکت‌ها» منصوب شدند.

بر اساس این احکام، سیدتقی کمالی در معاونت پژوهش و نوآوری، مسئولیت شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی حوزه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، حمایت از طرح‌های نوآورانه، تبدیل یافته های پژوهشی به برنامه های قابل اجرا و رصد تحولات این حوزه را بر عهده خواهد داشت.

فاطمه مرادی نیز در سمت معاون توسعه، جذب و ارتقای سرمایه‌های انسانی، مأموریت برنامه‌ریزی برای جذب و توسعه سرمایه‌های انسانی، شناسایی ظرفیت‌های تخصصی، ارتقای نقش اعضای انجمن و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مدرسان، پژوهشگران و فعالان تخصصی را دنبال خواهد کرد.

همچنین آتنا عبدالوند به عنوان مدیر امور محتوایی منصوب شده است تا برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های محتوایی انجمن در فضای مجازی، هماهنگی فرآیند تولید و انتشار محتوا و توسعه قالب‌های محتوایی را پیگیری کند.

حمید بروغنی نیز در جایگاه مشاور مدیرعامل در امور توسعه مشارکت‌ها، مسئولیت شناسایی و توسعه ظرفیت‌های همکاری با سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و گسترش شبکه ارتباطی انجمن را بر عهده خواهد داشت.

در مراسم تودیع و معارفه برخی معاونین و مدیران انجمن سواد رسانه ای ایران، ضمن تنفیذ مسئولیت‌های جدید و بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌ها و مأموریت‌های انجمن خصوصا برنامه های متنوع انجمن برای برگزاری هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی که از دوم تا نهم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، احکام مسئولیت چهار منصوب جدید نیز به آنان تقدیم شد.

کد مطلب 6968653

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