به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای سیاستگذاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما، شهرداری تهران، مرکز ملی فضای مجازی و انجمن سواد رسانه‌ای ایران به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

تأکید نماینده رسانه ملی بر ظرفیت‌های رادیو و تلویزیون

محمد گاپله، نماینده سازمان صداوسیما در شورای سیاستگذاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران، از فعالیت شورای راهبری سواد رسانه‌ای با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف رسانه ملی خبر داد و بر ضرورت تعامل با دستگاه‌های بیرونی در کنار هماهنگی‌های درون‌سازمانی تأکید کرد. او بر استفاده از ظرفیت برنامه‌های گفت‌وگومحور، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و شبکه‌های استانی برای گسترش آموزش‌های سواد رسانه‌ای تأکید کرد.

وی پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست را قابل بررسی برای انتقال به معاونت‌ها و مسئولان مرتبط در سازمان صداوسیما دانست و از امکان حضور کارشناسان معرفی‌شده از سوی نهادهای مشارکت‌کننده در برنامه‌های گفت‌وگومحور زنده و ضبط‌شده رسانه ملی سخن گفت.

تولید و پخش پیام‌های آموزشی کوتاه در شبکه‌های رادیویی، از دیگر پیشنهادهای گاپله بود. این پیام‌ها می‌توانند متناسب با موضوع هر روز هفته و در قالب برنامه‌هایی حدود ۶۰ ثانیه‌ای تولید شوند تا مفاهیم سواد رسانه‌ای به زبانی ساده در اختیار مخاطبان قرار گیرند. وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌های تلویزیونی مرتبط با سواد رسانه‌ای و شبکه‌های استانی برای گسترش آموزش‌های عمومی تأکید کرد.



خدام: هفته سواد رسانه‌ای، نقطه شروع همکاری دستگاه‌ها باشد

مجید خدام، جانشین قرارگاه سواد فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی، با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی، توجه به نیازهای مردم در مواجهه با فضای مجازی را ضروری دانست.

وی با اشاره به آماده‌سازی پیشنهادهای مشخص برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه ارتقای سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، اظهار کرد: هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای ایفای نقش مؤثر دستگاه‌ها در این زمینه باشد.



افراسیابی: برنامه‌های هفته به یک مراسم محدود نشود



محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌ها در این حوزه، خاطرنشان کرد که برنامه‌های هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی نباید به یک مراسم یا نشست محدود شود، بلکه باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در طول هفته برگزار و در ادامه سال نیز پیگیری شود.



وی پیشنهاد داد افتتاحیه این هفته با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مسئول برگزار شود تا هر مجموعه گزارشی از اقدامات گذشته و برنامه‌های آینده خود ارائه کند. به گفته افراسیابی، مستندسازی این گزارش‌ها می‌تواند زمینه پیگیری تعهدات و مقایسه عملکرد دستگاه‌ها در دوره‌های بعد را فراهم کند.



مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران همچنین بر اشتراک‌گذاری محصولات آموزشی میان دستگاه‌های مشارکت‌کننده تأکید کرد و پیشنهاد داد موشن‌گرافیک‌های تولیدشده در حوزه سواد رسانه‌ای برای انتشار در رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مختلف در اختیار این دستگاه‌ها قرار گیرد.



نصیری: خانواده‌ها و معلمان سهم مشخصی در برنامه‌ها داشته باشند



بهاره نصیری، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر شورای سیاستگذاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران، آموزش والدین درباره نحوه مواجهه فرزندان با رسانه‌ها و فضای مجازی را از محورهای مهم این هفته دانست. وی پیشنهاد کرد فرهنگسراها میزبان کارگاه‌های تعاملی والدگری رسانه‌ای باشند تا والدین بتوانند درباره مسائل روزمره خانواده در فضای مجازی آموزش ببینند و راهکارهای کاربردی دریافت کنند.



نصیری همچنین بر شناسایی آموزگاران و دبیران باتجربه در حوزه سواد رسانه‌ای، معرفی و تقدیر از معلمان فعال و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق آموزشی برای گسترش آموزش در مدارس تأکید کرد.



آموزش و پرورش تهران برای مشارکت در برنامه‌ها اعلام آمادگی کرد



مهدیه کریمی، نماینده اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، از آمادگی این مجموعه برای مشارکت معلمان درس سواد رسانه‌ای دوره متوسطه و مربیان پرورشی مقطع دبستان در برنامه‌های آموزشی هفته خبر داد.



وی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش‌ها در طول سال، اعلام کرد که آموزش و پرورش شهر تهران از مشارکت گسترده در برنامه‌های هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی استقبال می‌کند؛ مشروط بر آنکه محتوای آموزشی و فعالیت‌ها به این هفته محدود نشوند و در سال‌های آینده نیز ادامه یابند.

امیرحسین میردامادی، نماینده وزارت آموزش و پرورش در شورای سیاستگذاری نیز با اشاره به برنامه‌های معاونت امور پرورشی این وزارتخانه برای ارتقای سواد رسانه‌ای در مدارس، هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی را فرصتی برای آغاز و گسترش این برنامه‌ها دانست.



شهرداری تهران بر مسئولیت شهروندان در برابر اخبار تأکید کرد



محمدحسین علی‌مددی، سرپرست معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، با اشاره به تجربه این سازمان در طراحی پویش‌ها و برنامه‌های مخاطب‌محور، بر ضرورت پیوند آموزش سواد رسانه‌ای با زندگی روزمره شهروندان تأکید کرد. وی یادآور شد که شهروندان باید پیش از پذیرش یا بازنشر اخبار، درباره منبع و اعتبار آن‌ها پرس‌وجو کنند.



علی‌مددی همچنین پیشنهاد داد پیام‌های ساده و تأمل‌برانگیز با استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی شهرداری منتشر شود تا شهروندان نسبت به مسئولیت خود در قبال اطلاعات دریافتی و محتوایی که بازنشر می‌کنند، آگاهی بیشتری پیدا کنند.

تقدیر از رسانه‌ها و فعالان برتر سواد رسانه‌ای



بر اساس دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی، انتشار محتوای آموزشی در بسترهای مجازی و معرفی برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در طول هفته از جمله پیشنهادهای اعضای شورای سیاستگذاری بود.



همچنین تقدیر از رسانه‌های فعال، معلمان برتر و فرهنگسراهای موفق در برنامه اختتامیه، به‌عنوان راهکاری برای معرفی تجربه‌های مؤثر و تشویق سایر مجموعه‌ها به فعالیت بیشتر در حوزه سواد رسانه‌ای مطرح شد.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران از دوم تا هشتم آبان‌ماه سال جاری، به‌صورت هم‌زمان در استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز، مرکزی، اصفهان، قم، خوزستان، کرمان، قزوین، همدان، هرمزگان و گیلان برگزار خواهد شد