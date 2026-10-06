دستورالعمل های رژیم غذایی سالم برای قلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده پزشکی هاروارد، «فرانک هو»، استاد تغذیه و اپیدمیولوژی و مدیر گروه تغذیه در دانشکده بهداشت عمومی هاروارد، بیانیه‌ای منتشر کرد که بر نقش تغذیه در پیشگیری و مدیریت بیماری‌های قلبی عروقی تمرکز دارد.

این بیانیه، توصیه‌هایی را برای افراد جهت داشتن رژیم غذایی سالم برای قلب و همچنین راهکارهایی برای متخصصان بالینی جهت ارائه مشاوره تغذیه‌ای بهتر به بیماران ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها با در نظر گرفتن چالش‌های کنونی، از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، اشباع سیستم غذایی با غذاهای فرآوری‌شده و استفاده روزافزون از داروهای مدیریت وزن، تدوین شده‌اند.

هو گفت: «علم تغذیه در چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. ما از تمرکز صرف بر مواد مغذی خاص مانند چربی یا کربوهیدرات‌های رژیمی، به سمت رویکردهای مبتنی بر نوع غذا و الگوهای غذایی حرکت کرده‌ایم. هم‌زمان، مسائل جدیدی از جمله درمان‌های دارویی GLP-۱ نیز مطرح شده‌اند. ما احساس کردیم که زمان مناسبی برای به‌روزرسانی شواهد علمی و ارائه راهنمایی‌های عملی جهت پیشگیری و مراقبت در زمینه بیماری‌های قلبی-عروقی فرا رسیده است.»

هو و همکارانش نوشتند که تغذیه نامناسب عامل اصلی بیماری‌های قلبی عروقی است و توصیه‌هایی غذایی ارائه دادند؛ از جمله گنجاندن بیشتر سبزیجات، میوه‌ها، مغزها، دانه‌ها، حبوبات، غلات کامل و غذاهای دریایی در برنامه غذایی.

آن‌ها همچنین توصیه کردند که مصرف غذاهای فوق‌فرآوری‌شده کاهش یابد و مصرف گوشت قرمز، گوشت‌های فرآوری‌شده و غلات تصفیه‌شده محدود شود و از مصرف نمک بیش‌ازحد، الکل و نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر پرهیز شود.

هو در بیانیه مطبوعاتی گفت: «در نهایت، تغذیه سالم برای قلب به معنای تمرکز بر یک ماده مغذی یا غذای خاص و یا پیروی از جدیدترین روندهای رژیم غذایی نیست. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کیفیت کلی رژیم غذایی و الگویی پایدار از انتخاب‌های غذایی سالم است که از سلامت قلبی-متابولیک حمایت کرده و در درازمدت قابل تداوم باشد.»

در این بیانیه خاطرنشان شده است که تغذیه نامناسب و بیماری‌های قلبی-عروقی ناشی از آن، صرفاً حاصل انتخاب‌های فردی نیستند، بلکه پیامد میزان دسترسی و امکان تهیه مواد غذایی نیز محسوب می‌شوند.

هو گفت: «هم عوامل فردی و هم عوامل اجتماعی در این زمینه نقش دارند. محیط غذایی ما باعث شده است که غذاهای بسیار فرآوری‌شده با کیفیت تغذیه‌ای پایین، به‌وفور در دسترس باشند و اغلب ارزان و به‌راحتی قابل تهیه باشند. در عین حال، بسیاری از افراد با موانعی برای تغذیه سالم روبرو هستند، از جمله هزینه، دسترسی، کمبود وقت و ناامنی غذایی.»

هو اظهار داشت که متخصصان بالینی می‌توانند با گنجاندن مبحث تغذیه در مراقبت‌های بالینی روتین، در رسیدگی به این عوامل اجتماعی و محیطی نقش ایفا کنند.

هو و همکارانش همچنین بر اهمیت تغذیه برای افرادی که از داروهای آگونیست گیرنده GLP-۱ و سایر داروهای مدیریت کاهش وزن استفاده می‌کنند، تأکید کردند. آنها توصیه کردند که این بیماران نه‌تنها از پزشک خود، بلکه از متخصصانی مانند متخصص تغذیه و درمانگر رفتاری نیز مشاوره تغذیه مستمر دریافت کنند.

هو گفت: «نکته مهم این است که حتی با وجود دسترسی گسترده به درمان‌های مؤثری مانند داروهای GLP-۱، تغذیه همچنان امری ضروری است. با این حال، این داروها جایگزین نیاز به یک رژیم غذایی باکیفیت و سرشار از مواد مغذی نمی‌شوند. تغذیه سالم و پزشکی مدرن باید به عنوان رویکردهایی مکمل، و نه رقیب، برای بهبود سلامت قلبی-متابولیک در نظر گرفته شوند.»