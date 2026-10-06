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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

کشف ۱۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق در بهار؛ ۲ متهم دستگیر شدند

کشف ۱۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق در بهار؛ ۲ متهم دستگیر شدند

همدان- فرمانده انتظامی همدان از کشف محموله سیگار و تنباکوی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سردار حسین نجفی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران ایستگاه بازرسی شهید زارعی حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی تخصصی از خودروی مذکور ۴ هزار نخ سیگار و یک هزار و ۲۵۰ پاکت تنباکوی قاچاق کشف شد که طبق نظر کارشناسان ارزش این محموله ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در این عملیات ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با هدف حمایت از اقتصاد داخلی و مقابله با اخلالگران اقتصادی طرح‌های نظارتی و کنترل محورهای مواصلاتی را با قاطعیت و به صورت مستمر دنبال می‌کند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6968699

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