کشف ۷۰۹ هزار نخ سیگار قاچاق ۶۰ میلیارد ریالی در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر شنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جامع و عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند با همکاری تخصصی پلیس امنیت اقتصادی استان ۲ دستگاه خودروی سواری حامل کالای دخانی قاچاق در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی شدند و توقیف آن‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از پایش دقیق و نامحسوس محورهای مواصلاتی و استقرار در مسیرهای تردد احتمالی موفق شدند در عملیات‌های غافلگیرانه و منسجم پلیسی هر ۲ دستگاه خودرو را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در بازرسی به‌عمل‌ آمده از این خودروها افزون بر ۷۰۹ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی کشف شد.

سردار نجفی با اشاره به ارزش ریالی این کشفیات خاطرنشان کرد: براساس برآورد کارشناسان اقتصادی ارزش ریالی این ۲ محموله قاچاق دخانی افزون بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان یادآور شد: در این عملیات چهار متهم دستگیر و ۲ دستگاه خودروی حامل بار قاچاق نیز توقیف شدند که پس از انتقال به یگان انتظامی و تشکیل پرونده قضایی متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.