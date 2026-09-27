کشف ۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیتهای غیرقانونی، ماموران انتظامی شهرستان خرمشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی، از وجود محمولهای از سیگار قاچاق مطلع شدند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی موفق به شناسایی یک واحد صنفی دارای کالای قاچاق شدند که در بازرسی از آن، ۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشفشده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.
سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و ارز و فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی برخورد میکند و شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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