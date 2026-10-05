به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در ادامه برنامه‌های مشترک‌ خود، فیلم «کیمیاگر» (به مدت زمان ۵۷ دقیقه) محصول ۱۴۰۴ به کارگردانی مصطفی شبان را به نمایش می‌گذارند. این فیلم سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران اکران می شود.

در این جلسه بعد از نمایش فیلم، مصطفی شبان و محمدرضا حائری مازندرانی درباره این فیلم گفتگو می‌کنند.

محمدرضا حائری مازندرانی در حوزه معماری فعالیت می‌کند و او جزو نخستین افرادی است که در زمینه احیای خانه‌های تاریخی کاشان که درحال تخریب شدن بودند، اقدام کرده است.

در خلاصه فیلم آمده است: فیلم «کیمیاگر» درباره موضوع مرمت خانه‌های تاریخی کاشان است و به عملکرد و تلاش‌های محمدرضا حائری مازندرانی در احیای خانه‌های تاریخی کاشان می‌پردازد.

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.