  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

نمایش «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» در موزه هنرهای معاصر تهران

فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» به کارگردانی پوران درخشنده یکشنبه ۷ دی در سینماتیک موزه هنرهای معاصر تهران اکران و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری «حقوق و هنر»، در ادامه برنامه‌های تخصصی خود، این هفته میزبان نمایش و بررسی فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» به کارگردانی پوران درخشنده است.

این برنامه با عنوان «حقوق در سینما؛ درام‌های دادگاهی» روز یکشنبه ۷ دی از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

دبیر جلسه امیرحسین سلیمیان است و نقد و گفتگو درباره فیلم نیز با حضور تهمورث بشیریه، استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن علمی حقوق‌شناسی انجام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای تماشای فیلم می توانند به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند.

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

کد خبر 6702187
ندا زنگینه

