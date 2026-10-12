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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

نمایش مستندی درباره رود ارس در موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش مستندی درباره رود ارس در موزه هنرهای معاصر تهران

سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران فیلم «ارس، رود خروشان» به کارگردانی هادی آفریده را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در ادامه برنامه های مشترک ‌خود، فیلم «ارس، رود خروشان» محصول ۱۴۰۴ را با مدت زمان ۶۸ دقیقه و به کارگردانی هادی آفریده را به نمایش می گذارند.

این فیلم سه شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران اکران می شود.

در این جلسه بعد از نمایش فیلم، هادی آفریده کارگردان، درباره فیلم صحبت می‌کند.

فیلم «ارس، رود خروشان» با نگاهی به زادگاه رود مرزی ارس و سیر حرکتش در نیمه جنوبی مسیرش یعنی ایران، به داستان‌ها، حکایت‌ها، آدم‌ها و سرنوشتشان می‌پردازد و در این مسیر از دغدغه‌ها و دردها می‌گوید.

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6975688

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