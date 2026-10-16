بررسی سینمای کوبریک در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در این هفته به بررسی ۶ فیلم استنلی کوبریک، فیلمساز سینما از دیدگاه فلسفی با عنوان «کوبریک و سینمای ماشین‌ها: از ماشین میل‌گر تا دستگاه اسارت» می پردازد.

در این برنامه فرزاد کریمی همراه با نمایش بخش هایی از ۶ فیلم این فیلمساز فقید، این آثار را تحلیل می کند.

بخش هایی از فیلم های «دکتر استرنج‌لاو»، «اودیسه ۲۰۰۱»، «پرتقال کوکی»، «درخشش»، «غلاف تمام‌فلزی» و «چشمان باز بسته» به نمایش درخواهند آمد.

این برنامه یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران اجرا می شود.

شرکت در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.