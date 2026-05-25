نمایش «راش» در نخستین برنامه «سینما جنگ» موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، رویداد «سینما جنگ» را برگزار می‌کند. در نخستین برنامه از این رویداد، فیلم مستند «راش» به کارگردانی نیما مهدیان به نمایش درمی آید.

این مستند که محصول سال ۱۴۰۴ است، موفق به دریافت تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم بلند بخش ایران (جنگ) از نوزدهمین جشنواره فیلم «سینماحقیقت» شده است.

فیلم «راش» امروز ۴ خرداد ساعت ۱۶ در سالن سینماتک نمایش داده می‌شود و پس از آن، جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای تماشای این فیلم می توانند به نشانی خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینما تک مراجعه کنند.

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.