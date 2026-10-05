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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

انتشار تک آهنگ «مادرم ایران» با صدای علی زندوکیلی

انتشار تک آهنگ «مادرم ایران» با صدای علی زندوکیلی

علی زندوکیلی که این روزها در پروژه موسیقایی-نمایشی «سیاوش» حضور دارد، اقدام به انتشار یک تک آهنگ جدید کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، «مادرم ایران» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنک های ملی میهنی است که هم زمان با حضور علی زندوکیلی در پروژه موسیقایی-نمایشی «سیاوش» به کارگردانی حسین پارسایی با صدای این خواننده پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ علی صفری ترانه سرا، محمد زندوکیلی موسیقی، مجتبی ابوالقاسم پور تنظیم کننده، شاهرخ پیمانی نوازنده کمانچه و محمود شبیری تهیه کننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

«مادرم ایران» در امتداد فضای حماسی و ملی کنسرت‌نمایش «سیاوش» شکل گرفته و پایان ‌بخش موسیقایی این اثر نمایشی-موسیقایی است.

کد مطلب 6968715
علیرضا سعیدی

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