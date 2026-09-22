«مسافر» منتشر شد؛ شنیدن یک موسیقی جدید از یک خواننده جدید

به گزارش خبرنگار مهر، «مسافر» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با فرآیند تولید و فروش آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی امیرمسعود خسروی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«کاش» با ترانه ملیحه شجاعی زاده، آهنگسازی ارشاد رازنی و تنظیم آرش بیات، «دلبری» با ترانه میلاد عرفان پور، آهنگسازی و تنظیم سامان مهدوی، ویولن مسعود نوروزی و گیتار الکتریک سامان مهدوی، «دل دیوانه» با ترانه محمدحسین نجفی، آهنگسازی محمدرضا چراغعلی و تنظیم میلاد بیضا، «چشمانت» با ترانه مرتضی امیری اسفندقه، آهنگسازی و تنظیم آرش بیات، «باران» با ترانه میلاد عرفان پور، آهنگسازی محمدرضا چراغعلی و تنظیم و نوازندگی سه تار میلاد بیضا، «مسافر» با ترانه میلاد عرفان پور، آهنگسازی آرش بیات و امیرمسعود خسروی، تنظیم و نوازندگی پیانو آرش بیات و نوازندگی سازهای کوبه ای امیرمسعود خسروی، «بام رویاها» با ترانه میلاد عرفان پور و آهنگسازی و تنظیم آرش بیات قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

امیرمسعود خسروی از جمله هنرمندان عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی در حوزه خوانندگی است که آواز و موسیقی را نزد هنرمندانی چون حمیدرضا نوربخش، محمدعلی کیانی نژاد، نادر مشایخی، عبدالکریم پاک سیرت، علی زندوکیلی، وحید تاج و بتینا هوسپیان فرا گرفته و آلبوم «مسافر» اولین پروژه مستقل او محسوب می شود.

این خواننده اهل بیرجند است که در سبک موسیقی پاپ فعالیت می‌کند و تاکنون تک آهنگ هایی را هم پیش روی مخاطبان قرار داده است و سابقه همکاری با ارکستر ملی به رهبری نادر مشایخی را هم در کارنامه هنری خود دارد.