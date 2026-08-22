به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پروژه کنسرت‌نمایش «سیاوش» در اطلاعیه‌ای درباره وابستگی مالی این پروژه توضیح داد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

«برخلاف برخی اخبار و مطالب منتشرشده، این پروژه هیچ‌گونه وابستگی مالی یا سازمانی به هیچ نهاد، ارگان یا دستگاهی ندارد و تمامی هزینه‌های تولید آن با سرمایه شخصی تهیه‌کنندگان تأمین شده است.

«سیاوش» پروژه‌ای مستقل و خصوصی است که با هدف خلق اثری فرهنگی و هنری بر پایه یکی از ماندگارترین روایت‌های شاهنامه تولید شده است.

از تمامی همکاران و رسانه‌های محترم درخواست می‌شود در انتشار اخبار و مطالب مرتبط با این پروژه، به اطلاعات رسمی و منابع معتبر استناد کنند و از بازنشر اخبار و ادعاهای نادرست که موجب ایجاد شبهه درباره این اثر می‌شود، پرهیز کنند.»

کنسرت‌نمایش «سیاوش»، سومین اثر حماسی و یکی از تأثیرگذارترین داستان‌های شاهنامه فردوسی به کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید محمود شبیری و جلیل کیا است.

بهرام رادان، شهرام حقیقت‌دوست، علی زندوکیلی، آزاده صمدی، الهام نامی، رایان سرلک، مهدی سلطانی، سروش کریمی‌نژاد و مونا صوفی از جمله بازیگران و هنرمندان حاضر در این کنسرت‌نمایش هستند.