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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

«سیاوش» به هیچ نهادی وابسته نیست؛ هزینه‌ها کاملا شخصی است!

«سیاوش» به هیچ نهادی وابسته نیست؛ هزینه‌ها کاملا شخصی است!

روابط عمومی کنسرت نمایش «سیاوش» با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این نمایش هیچ وابستگی مالی یا سازمانی به نهادها ندارد و هزینه‌ها از سرمایه شخصی تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پروژه کنسرت‌نمایش «سیاوش» در اطلاعیه‌ای درباره وابستگی مالی این پروژه توضیح داد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

«برخلاف برخی اخبار و مطالب منتشرشده، این پروژه هیچ‌گونه وابستگی مالی یا سازمانی به هیچ نهاد، ارگان یا دستگاهی ندارد و تمامی هزینه‌های تولید آن با سرمایه شخصی تهیه‌کنندگان تأمین شده است.

«سیاوش» پروژه‌ای مستقل و خصوصی است که با هدف خلق اثری فرهنگی و هنری بر پایه یکی از ماندگارترین روایت‌های شاهنامه تولید شده است.

از تمامی همکاران و رسانه‌های محترم درخواست می‌شود در انتشار اخبار و مطالب مرتبط با این پروژه، به اطلاعات رسمی و منابع معتبر استناد کنند و از بازنشر اخبار و ادعاهای نادرست که موجب ایجاد شبهه درباره این اثر می‌شود، پرهیز کنند.»

کنسرت‌نمایش «سیاوش»، سومین اثر حماسی و یکی از تأثیرگذارترین داستان‌های شاهنامه فردوسی به کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید محمود شبیری و جلیل کیا است.

بهرام رادان، شهرام حقیقت‌دوست، علی زندوکیلی، آزاده صمدی، الهام نامی، رایان سرلک، مهدی سلطانی، سروش کریمی‌نژاد و مونا صوفی از جمله بازیگران و هنرمندان حاضر در این کنسرت‌نمایش هستند.

کد مطلب 6923460
ندا زنگینه

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