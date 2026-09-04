به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، همزمان با نزدیک شدن به زمان آغاز اجرای کنسرت‌نمایش «سیاوش» بر اساس نمایشنامه «افسانه سیاوش» نوشته متین ایزدی، به دراماتورژی و کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید محمود شبیری و جلیل کیا، از پوستر رسمی این نمایش رونمایی شد.

بهرام رادان در نقش «سیاوش»، شهرام حقیقت‌دوست در نقش «گرسیوز»، آزاده صمدی در نقش «سودابه»، الهام نامی در نقش «فرنگیس»، رایان سرلک در نقش «کودکی سیاوش»، سروش کریمی‌نژاد در نقش «ناخدا»، مونا صوفی در نقش «اشکناز»، سارا پارسایی در نقش «آفرین»، شاهرخ پیمانی در نقش «آذرخش»، باهنرمندی مهدی ‌سلطانی ‌درنقش «رستم» ‌با حضور علی زندوکیلی در نقش «سروش»‌ از جمله بازیگران این نمایش هستند.

گروه طراحان این نمایش را مدیر هنری و طراح لباس: منصوره یزدان جو، طراح حرکت: سروش کریمی‌نژاد، طراح چهره‌پردازی: سارا اسکندری، طراح صوت، نور و مدیر فنی: علیرضا کبریایی، طراح جلوه‌های بصری: مهدی مقدم، طراح صحنه: استودیو رول و مدیر تولید: عماد طاهری تشکیل می‌دهند.

گروه موسیقی این اثر متشکل از سرپرست گروه موسیقی: علی زندوکیلی، ترانه‌سرا: علی صفری، آهنگساز قطعات باکلام: محمد زندوکیل، آهنگساز متن: سروش محمدی و تنظیم‌کننده قطعات باکلام: مجتبی ابوالقاسم‌پور است.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مشاور کارگردان: نادر رجب‌پور، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: مونا صوفی، مدیر اجرایی: مرضیه امیری، مهندسی سازه: محمد پناهی، مدیر ویدئو مپینگ: خشایار نشوی، عکس: استودیو الکت، گرافیک: استودیو مشق و مدیر روابط عمومی: مریم کریمیان اشاره کرد.

استادیوم تنیس باشگاه انقلاب از نیمه‌ دوم شهریور میزبان این رویداد نمایشی خواهد بود و فروش بلیت به زودی از سامانه ایران‌تیک آغاز می‌شود.