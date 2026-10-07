به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان ظهر چهارشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر همدان ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: امنیت پایدار کشور مرهون ایثار و جان‌فشانی‌های نیروهای حافظ نظم و امنیت است، بزرگ‌مردانی که در یک سال گذشته در مسیر صیانت از آرمان‌های نظام و مقابله با توطئه‌ها با تقدیم خون خود مسیر اقتدار ایران اسلامی را هموار ساختند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش «جانفدا»، تصریح کرد: این مراسم باشکوه روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه راس ساعت ۱۶ در میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با دعوت از آحاد مردم برای حضور در این رزمایش، افزود: با تاسی به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور فعال در میدان شاهد ثبت‌نام و استقبال گسترده مردم در سامانه «جانفدا» هستیم به‌گونه‌ای که تاکنون ۳۵ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که این استقبال نشان‌دهنده تعهد عمیق مردم به وطن و نظام است.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ۱۳ مهرماه سالروز هجرت تاریخی امام خمینی (ره) به پاریس، گفت: این واقعه مبدا تحولی عظیم در تاریخ قرن بیستم بود، رویدادی که به شناخته‌ شدن مکتب تشیع در سراسر جهان و تاثیرگذاری عمیق آن در تحولات جهانی منجر شد.

مسگریان در ادامه با اشاره به موفقیت‌های علمی اخیر در استان همدان کسب ۲ رتبه تک‌ رقمی در کنکور تجربی امسال از سوی دانش‌آموزان همدانی را فخرآمیز توصیف کرد و گفت: دستیابی به رتبه‌های اول و هفتم کنکور افتخاری است که پس از سال‌ها نصیب شهر بوعلی‌سینا شده و موجبات مباهات دیار همدان را فراهم آورده است.