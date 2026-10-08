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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

بازاریان همدان مهیای حضور در رزمایش «جانفدا»

بازاریان همدان مهیای حضور در رزمایش «جانفدا»

همدان-بازاریان همدان با عزم راسخ و استوار برای حضور در رزمایش بزرگ «جانفدا» اعلام آمادگی کردند.

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کد مطلب 6971161

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