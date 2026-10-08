https://mehrnews.com/x3dgsC ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ کد مطلب 6971161 استانها همدان استانها همدان ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ بازاریان همدان مهیای حضور در رزمایش «جانفدا» همدان-بازاریان همدان با عزم راسخ و استوار برای حضور در رزمایش بزرگ «جانفدا» اعلام آمادگی کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6971161 کپی شد مطالب مرتبط جانفدایان بام ایران همچنان پای عهد خود هستند رزمایش «جانفدایان ایران» در خواف نگارش جمعی سوره نصر در رویداد خوشنویسی «خط نصر» رزمایش «جانفدا» در همدان برگزار میشود اقتدار جان فدایان در گنبد کاووس برگزار شد سعیدی: رزمایش «جانفدا» عرصه تبدیل روحانی تئوریک به مبلغ عملیاتی است برچسبها همدان جانفدا میدان امام خمینی
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