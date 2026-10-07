به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومندزاده صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت برگزاری پویش و رزمایش «جان‌فدایان ایران» برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: دشمنان در یک سال گذشته با تجاوز همه‌جانبه، اهدافی همچون تضعیف و تجزیه جمهوری اسلامی، تضعیف محور مقاومت و کاهش توان دفاعی و موشکی کشور را دنبال کردند.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: با وجود شهادت فرماندهان و جمعی از مردم، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و جمهوری اسلامی با بازسازی سریع ساختار دفاعی و رزمی خود توانست در برابر دشمن ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور، حضور و پشتیبانی مردم بوده است، گفت: اتحاد، همبستگی و حضور مردم در صحنه همواره یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی بوده و دشمن نیز به خوبی این موضوع را می‌داند.

«جان‌فدایان ایران»؛ رزمایشی با محوریت مردم

برومندزاده با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» در استان، تصریح کرد: این رزمایش با هدف ارتقای توانمندی و آمادگی بسیج و مردم، تقویت وحدت و انسجام ملی، امیدآفرینی در جبهه انقلاب و ناامید کردن دشمن برگزار می‌شود.

وی زمان برگزاری این رزمایش در کهگیلویه و بویراحمد را دوشنبه ۲۰ مهرماه اعلام کرد و گفت: این برنامه به صورت هماهنگ در سراسر استان برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این رزمایش، گردان‌های مختلف بسیج، جان‌فدایان مردمی، دسته‌های مستقل پایگاه‌های محلات، هسته‌های مقاومت، اقشار مختلف بسیج و عموم مردم حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: تفاوت مهم این رزمایش با برخی برنامه‌های گذشته این است که برای حضور مردم محدودیتی وجود ندارد و همه اقشار جامعه، زنان و مردان، عشایر و گروه‌های مختلف اجتماعی می‌توانند در آن شرکت کنند.

نمایش تجهیزات دفاعی در کنار حضور مردم

برومندزاده با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های رزمایش، گفت: در کنار حضور مردم، بخشی از تجهیزات دفاعی، خودرویی و موتوری نیز به نمایش گذاشته خواهد شد تا توانمندی‌ها و آمادگی مجموعه‌های دفاعی و بسیج به نمایش گذاشته شود.

وی هدف اصلی رزمایش را نمایش آمادگی و همبستگی مردم برای دفاع از کشور در کنار نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: دکترین دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی مردم‌پایه است و حضور مردم یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت بازدارندگی کشور محسوب می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: «جان‌فدایان ایران» صرفاً یک رزمایش نظامی نیست، بلکه یک پویش اجتماعی گسترده و مردمی است که در کنار ارتقای بازدارندگی، به دنبال نمایش اقتدار ملی و انسجام اجتماعی است.

پیام رزمایش؛ اتحاد مردم در برابر تهدیدها

برومندزاده پیام نخست این رزمایش برای دشمنان را ایستادگی ملت ایران در کنار یکدیگر دانست و گفت: مردم ایران با وجود فشارها و مشکلات مختلف همچنان متحد هستند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: حضور مردم و اتحاد و یکپارچگی آنان، در واقع پیام روشن قدرت و همبستگی ملت ایران به دشمنان است.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در تشریح پیام دوم رزمایش اظهار کرد: برای مردم ایران و دوستداران کشور نیز این پیام را دارد که در کنار قدرت و دانش نیروهای مسلح، انسجام ملی و حضور مردم در صحنه از مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم و سخت کشور و از اصول بازدارندگی جمهوری اسلامی است.

دعوت از مردم و رسانه‌ها

برومندزاده در پایان از مردم استان برای حضور در این رزمایش دعوت کرد و گفت: مردم از همه اقشار و صنوف می‌توانند با حضور در این برنامه، آمادگی خود را برای دفاع از وطن و حمایت از نظام و انقلاب اسلامی نشان دهند.

وی همچنین از اصحاب رسانه خواست با ایجاد موج رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه آگاهی مردم و حضور پرشور آنان در رزمایش «جان‌فدایان ایران» را فراهم کنند.