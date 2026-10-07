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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

رزمایش«جان‌فدایان ایران»؛نمایش اتحادو اقتدار ملی در کهگیلویه وبویراحمد

رزمایش«جان‌فدایان ایران»؛نمایش اتحادو اقتدار ملی در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومندزاده صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت برگزاری پویش و رزمایش «جان‌فدایان ایران» برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: دشمنان در یک سال گذشته با تجاوز همه‌جانبه، اهدافی همچون تضعیف و تجزیه جمهوری اسلامی، تضعیف محور مقاومت و کاهش توان دفاعی و موشکی کشور را دنبال کردند.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: با وجود شهادت فرماندهان و جمعی از مردم، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و جمهوری اسلامی با بازسازی سریع ساختار دفاعی و رزمی خود توانست در برابر دشمن ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور، حضور و پشتیبانی مردم بوده است، گفت: اتحاد، همبستگی و حضور مردم در صحنه همواره یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی بوده و دشمن نیز به خوبی این موضوع را می‌داند.

«جان‌فدایان ایران»؛ رزمایشی با محوریت مردم

برومندزاده با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» در استان، تصریح کرد: این رزمایش با هدف ارتقای توانمندی و آمادگی بسیج و مردم، تقویت وحدت و انسجام ملی، امیدآفرینی در جبهه انقلاب و ناامید کردن دشمن برگزار می‌شود.

وی زمان برگزاری این رزمایش در کهگیلویه و بویراحمد را دوشنبه ۲۰ مهرماه اعلام کرد و گفت: این برنامه به صورت هماهنگ در سراسر استان برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این رزمایش، گردان‌های مختلف بسیج، جان‌فدایان مردمی، دسته‌های مستقل پایگاه‌های محلات، هسته‌های مقاومت، اقشار مختلف بسیج و عموم مردم حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: تفاوت مهم این رزمایش با برخی برنامه‌های گذشته این است که برای حضور مردم محدودیتی وجود ندارد و همه اقشار جامعه، زنان و مردان، عشایر و گروه‌های مختلف اجتماعی می‌توانند در آن شرکت کنند.

نمایش تجهیزات دفاعی در کنار حضور مردم

برومندزاده با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های رزمایش، گفت: در کنار حضور مردم، بخشی از تجهیزات دفاعی، خودرویی و موتوری نیز به نمایش گذاشته خواهد شد تا توانمندی‌ها و آمادگی مجموعه‌های دفاعی و بسیج به نمایش گذاشته شود.

وی هدف اصلی رزمایش را نمایش آمادگی و همبستگی مردم برای دفاع از کشور در کنار نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: دکترین دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی مردم‌پایه است و حضور مردم یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت بازدارندگی کشور محسوب می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: «جان‌فدایان ایران» صرفاً یک رزمایش نظامی نیست، بلکه یک پویش اجتماعی گسترده و مردمی است که در کنار ارتقای بازدارندگی، به دنبال نمایش اقتدار ملی و انسجام اجتماعی است.

پیام رزمایش؛ اتحاد مردم در برابر تهدیدها

برومندزاده پیام نخست این رزمایش برای دشمنان را ایستادگی ملت ایران در کنار یکدیگر دانست و گفت: مردم ایران با وجود فشارها و مشکلات مختلف همچنان متحد هستند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: حضور مردم و اتحاد و یکپارچگی آنان، در واقع پیام روشن قدرت و همبستگی ملت ایران به دشمنان است.

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در تشریح پیام دوم رزمایش اظهار کرد: برای مردم ایران و دوستداران کشور نیز این پیام را دارد که در کنار قدرت و دانش نیروهای مسلح، انسجام ملی و حضور مردم در صحنه از مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم و سخت کشور و از اصول بازدارندگی جمهوری اسلامی است.

دعوت از مردم و رسانه‌ها

برومندزاده در پایان از مردم استان برای حضور در این رزمایش دعوت کرد و گفت: مردم از همه اقشار و صنوف می‌توانند با حضور در این برنامه، آمادگی خود را برای دفاع از وطن و حمایت از نظام و انقلاب اسلامی نشان دهند.

وی همچنین از اصحاب رسانه خواست با ایجاد موج رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه آگاهی مردم و حضور پرشور آنان در رزمایش «جان‌فدایان ایران» را فراهم کنند.

کد مطلب 6970550

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