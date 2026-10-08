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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

ندای «جانفدا» در دارالمومنین؛ همه می‌آییم

ندای «جانفدا» در دارالمومنین؛ همه می‌آییم

همدان- رزمایش بزرگ «جان‌فدا» ۱۶ مهر ماه با حضور گسترده مردم همدان در میدان آیینی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

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کد مطلب 6971122

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