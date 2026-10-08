https://mehrnews.com/x3dgrP ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ کد مطلب 6971122 استانها همدان استانها همدان ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ ندای «جانفدا» در دارالمومنین؛ همه میآییم همدان- رزمایش بزرگ «جانفدا» ۱۶ مهر ماه با حضور گسترده مردم همدان در میدان آیینی امام خمینی(ره) برگزار می شود. دریافت 6 MB کد مطلب 6971122 کپی شد مطالب مرتبط جانفدایان بام ایران همچنان پای عهد خود هستند رزمایش «جانفدایان ایران» در خواف اقتدار جان فدایان در گنبد کاووس برگزار شد رزمایش «جانفدا» در همدان برگزار میشود رزمایش «جانفدا» در بویراحمد؛ تجدید میثاق مردم با ولایت و نمایش آمادگی برچسبها جانفدا همدان امام خمینی(ره)
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