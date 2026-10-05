گرانفروشان لوازم خانگی موظف به کاهش قیمت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت کارخانه‌ای در حوزه لوازم خانگی باید با هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده و تأیید کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت انجام شود. از این رو شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی که بدون هماهنگی کارگروه تنظیم بازار اقدام به افزایش غیرمجاز قیمت کرده‌اند، به کاهش قیمت محصولات خود ملزم شده‌اند.

وی گفت: انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مکلف شده است ظرف دو هفته آینده، قیمت محصولات را اعلام و در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم بتوانند پیش از خرید، قیمت درب کارخانه محصولات را در این سامانه بررسی و مقایسه کنند.

شانیان در مصاحبه تلویزیونی فزود: انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی موظف شده است قیمت‌ها را بررسی کند و برای کالاهای مختلف سقف قیمتی تعیین شود.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه در یک نوع کالا ممکن است حسب ویژگی‌های فنی و امکانات هر محصول، قیمت‌ها متفاوت باشد، مقرر شد سقف قیمتی تعیین شود و تجاوز از قیمت سقف، تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی در هفته‌های اخیر گفت: با توجه به انتظارات تورمی، تقاضای خرید این کالاها افزایش یافته است و به همین دلیل سازمان حمایت به موضوع افزایش قیمت‌ها ورود کرده است.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: با شرکت‌هایی که بیش از میزان مجاز اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، برخوردهای انضباطی و قانونی خواهد شد.