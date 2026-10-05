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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

گرانفروشان لوازم خانگی موظف به کاهش قیمت شدند

گرانفروشان لوازم خانگی موظف به کاهش قیمت شدند

معاون سازمان حمایت اعلام کرد: افزایش قیمت کارخانه‌ای لوازم خانگی باید با تأیید کارگروه تنظیم بازار انجام شود و تولیدکنندگان متخلف ملزم به کاهش قیمت و ثبت نرخ محصولات در سامانه ۱۲۴ هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت کارخانه‌ای در حوزه لوازم خانگی باید با هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده و تأیید کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت انجام شود. از این رو شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی که بدون هماهنگی کارگروه تنظیم بازار اقدام به افزایش غیرمجاز قیمت کرده‌اند، به کاهش قیمت محصولات خود ملزم شده‌اند.

وی گفت: انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مکلف شده است ظرف دو هفته آینده، قیمت محصولات را اعلام و در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم بتوانند پیش از خرید، قیمت درب کارخانه محصولات را در این سامانه بررسی و مقایسه کنند.

شانیان در مصاحبه تلویزیونی فزود: انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی موظف شده است قیمت‌ها را بررسی کند و برای کالاهای مختلف سقف قیمتی تعیین شود.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه در یک نوع کالا ممکن است حسب ویژگی‌های فنی و امکانات هر محصول، قیمت‌ها متفاوت باشد، مقرر شد سقف قیمتی تعیین شود و تجاوز از قیمت سقف، تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی در هفته‌های اخیر گفت: با توجه به انتظارات تورمی، تقاضای خرید این کالاها افزایش یافته است و به همین دلیل سازمان حمایت به موضوع افزایش قیمت‌ها ورود کرده است.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: با شرکت‌هایی که بیش از میزان مجاز اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، برخوردهای انضباطی و قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6968740
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      اونها هم کاهش دادند. کاری که فرغون سازی ها انجام دادند. عرضه قطره چکانی برای افزایش قیمت ها
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      100 میلیون بردند بالا و 1 میلیون می اورند پایین.
    • محمد IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      باشه چشم
    • بهنام IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
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      من اردیبهشت ماه یخچال اسنوا گرفتم قیمت 223 میلیون تومن با وام کالا پی گرفتم وقتی فهمیدن کالا پی هست یخچال و گرون تر فروختند چقدر؟15 میلیون تومان....حالا بماند اونموقع که دلار 170 تومن بود با اون قیمت به من دادن و الان که دلار 270 تومنه فقط 10 تومن گرون شده...یعنی این بی خداها اونموقع اون یخچال رو با قیمت دلار 250 تومنی با من حساب کردن انقدر گرون فروختن که دلار 100 تومن رفته روش قیمت اون یخچال تغییر چندانی نکرده....به کی شکایت کنم؟مگ من چقدر درامد دارم که یه یخچال و 50 60 تومن گرونتر دادن.

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