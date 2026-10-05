مهدویان و منیر قیدی پروانه ساخت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «پرنده کور» به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری و کارگردانی و نویسندگی منیر قیدی، «حکومت خون» به تهیه‌کنندگی احسان محمدحسنی، کارگردانی و نویسندگی محمدحسین مهدویان، «سوت پایان» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مرتضی رحیم یتیم پروانه ساخت گرفتند.

همچنین انیمیشن «بچه‌های جنگ» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری، کارگردانی عماد رحمانی و مهراد محرابی و نویسندگی مهدی جعفری و عماد رحمانی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.