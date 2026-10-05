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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

مهدویان و منیر قیدی پروانه ساخت گرفتند

مهدویان و منیر قیدی پروانه ساخت گرفتند

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۴ فیلم‌ سینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «پرنده کور» به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری و کارگردانی و نویسندگی منیر قیدی، «حکومت خون» به تهیه‌کنندگی احسان محمدحسنی، کارگردانی و نویسندگی محمدحسین مهدویان، «سوت پایان» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مرتضی رحیم یتیم پروانه ساخت گرفتند.

همچنین انیمیشن «بچه‌های جنگ» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری، کارگردانی عماد رحمانی و مهراد محرابی و نویسندگی مهدی جعفری و عماد رحمانی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 6968765
ندا زنگینه

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