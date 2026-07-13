به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، ۵ فیلم سینمایی موفق به کسب پروانه نمایش از شورای بازبینی فیلمهای سینمایی شدند.
بر این اساس فیلمهای «جانشین» به تهیهکنندگی روح الله سهرابی و کارگردانی مهدی شامحمدی، «حاشیه» به تهیهکنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده فرد، «زندهشور» به تهیهکنندگی و کارگردانی کاظم دانشی، «غوطهور» به تهیهکنندگی سعید پروینی و کارگردانی محمدجواد حکمی و انیمیشن «نگهبانان خورشید» به تهیهکنندگی مهدی جعفری و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی گرگری موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی را کسب کردند.
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