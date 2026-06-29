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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی با ساخت ۴ فیلم‌

موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی با ساخت ۴ فیلم‌

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۴ فیلم‌ سینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در واپسین جلسه شورای پروانه فیلمسازی سینمایی با تولید ۴ اثر موافقت شد.

فیلمنامه‌های «پرتره یک زندگی» به تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند و کارگردانی و نویسندگی مهدی موسوی برزکی، «آوای بشیر» به تهیه‌کنندگی سید روح الله حسینی یزدی و کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام، «سفید بخت» به تهیه‌کنندگی علی نجفی امامی و کارگردانی محمد مسلمی و محمدرضا نجفی امامی و نویسندگی محمد مسلمی و انیمیشن «دلاوران هفت دریا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین قاسمی جامی و امیر قلیچ خانی و نویسندگی رضا مقصودی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 6874095

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