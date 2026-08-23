به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامههای «بوکن» به تهیهکنندگی امیر اکبرزاده و کارگردانی پرویز شیخطادی و نویسندگی امیرحسین عسگری و محمد عبدی، «پلک پریشان پروانه» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی رهبر قنبری پروانه ساخت دریافت کردند.
همچنین فیلمنامههای «صد و شصت و هشت» به تهیهکنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی و نویسندگی قاسم (بابک) لطفی خواجه پاشا، «عموی بچهها» به تهیهکنندگی سید علی قائم مقامی و کارگردانی و نویسندگی احمد درویشعلیپور، «هیچکس» به تهیهکنندگی سید روحالله حجازی و کارگردانی و نویسندگی مهدی اصغری ازغدی و «هزار میلیمتر» به تهیهکنندگی و کارگردانی منوچهر هادی و نویسندگی محمد عبدی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.
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