به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۴ تیر فیلم‌های «زنده‌شور»، «استخر» و «لباس شخصی» اکران خود را در سینماها آغاز کردند. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۰۰:۱۵ چهارشنبه ۲۴ تیر در ۹ هزار و ۴۶۳ سانس، ۱۰۴ هزار و ۳۹۸ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۱۳ میلیارد تومانی دست یافتند.

لازم به توضیح است که به دلیل مراسم وداع و تشییع رهبر شهید سینماها هفته گذشته تعطیل بودند و به نظر می‌رسد با اکران این سه فیلم پربازیگر بار دیگر مخاطبان به سالن‌های سینما برگردند.

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند» بازهم صدرنشین

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۲۹ هزار و ۵۵۰ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان اکران خود را از ۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۱۵ هزار و ۵۵۲ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۱۵ هزار و ۵ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون تومانی رسید و در رتبه سوم جدول فروش قرار گرفت. در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادر بزرگ ...»

جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.

فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۱۳ هزار و ۱۲۱ بلیت به فروش یک میلیارد و ۸۴۳ میلیونی رسید و در رتبه دوم فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.

در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأمل‌برانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگی‌های شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌های کوچک و بزرگ، سرنوشت آدم‌ها را به هم پیوند می‌زند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلان‌شهر تهران و چالش‌های زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه می‌کند. این اثر با تمرکز بر دغدغه‌های اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت می‌کند.

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۱۳ هزار و ۷۴ بلیت به فروش یک میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده‌است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد … .»

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۶ هزار و ۵۹۹ بلیت توانست ۶۹۲ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۴ هزار و ۷۱۰ بلیت فروخت و به فروش ۵۱۱ هزار تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش یک هزار و ۳۰۸ بلیت به فروش ۲۳۳ میلیون تومانی رسید. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش یک هزار و ۱۷۳ بلیت به فروش ۲۱۳ میلیون تومانی دست یافته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است، اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است … . بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی از ۳ دی ۱۴۰۴ اکران شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود.»

«افسانه سپهر» با فروش یک هزار و ۶۷۵ بلیت توانست ۱۶۷ میلیون تومان فروش داشته باشد.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش یک هزار و ۸۱ بلیت توانست به فروش ۱۳۱ میلیون تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است.

فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۳۸۹ بلیت فروخت و به فروش ۵۰ میلیون تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۴۳۶ بلیت، ۵۰ میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش ۲۹۳ بلیت، ۳۶ میلیون تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری با فروش ۲۷۲ بلیت به فروش ۲۹ میلیون تومان دست یافت. انیمیشن «شمشیر و اندوه» که یک اثر ۹۲ دقیقه‌ای است از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز می‌شود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا می‌شود به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۵۹ بلیت به فروش ۸ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «رخ نیلو» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی سیدجلال اشکذری از ۱۷ دی ۱۴۰۴ اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نیلوفر ما رو با برنامه‌ریزی کشونده به این سفر، ته این سفر فقط دردسره…»؛ این اثر نگاهی صریح به چالش‌های پیش‌بینی‌نشده در روابط و گره‌های ناخواسته نسل امروز دارد که در مسیر یک برنامه‌ریزی حساب‌شده، رفاقت‌ها را در بن‌بستِ یک جاده محک می‌زند. «رخ نیلو» ۱۰ بلیت فروخت و به فروش یک میلیون و ۱۲۲ تومانی دست یافت.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«کفایت مذاکرات»: ۱۱۵ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان

«ماجراجویی در جزیره جیمزباند»: ۱۰۲ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان

«آنتیک»: ۵۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۵۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون تومان

«افسانه سپهر»: ۱۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۵ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان

«نیم‌شب»: ۱۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۸ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان

«خواب نما»: یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

«رخ نیلو»: یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان

«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان

«استخر»: ۲۹۳ میلیون تومان

«زنده شور»: ۲۵۹ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۱۴۷ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۸ میلیون تومان