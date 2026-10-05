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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

منبع نظامی یمنی: پیشروی مزدوران سعودی به سمت ذوباب کذب است

منبع نظامی یمنی: پیشروی مزدوران سعودی به سمت ذوباب کذب است

ارتش یمن با تکذیب ادعای رسانه‌های سعودی درباره پیشروی مزدوران در ذوباب این ادعاها را سرپوشی بر شکست‌های متوالی متجاوزان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی در نیروهای مسلح یمن در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی «سبأ» اعلام کرد: تبلیغات و ادعاهای رسانه‌های وابسته به دشمن متجاوز سعودی پیرامون هرگونه پیشروی میدانی به سوی منطقه راهبردی «ذوباب» (مشرف بر باب‌المندب) کذب محض بوده و صحت ندارد.

این منبع نظامی تأکید کرد: شایعه‌پراکنی‌ها و طرح پیروزی‌های موهوم از سوی بوق‌های تبلیغاتی ریاض، صرفاً تلاشی مذبوحانه برای فریب افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خفت‌بار و پیاپی ائتلاف متجاوز در خطوط نبرد است.

از سوی دیگر یک منبع نظامی یمنی از بیرون راندن مزدوران از منطقه المواسط در استان تعز خبر داد و اعلام کرد: مزدوران ازمنزل منافق خائن رشاد العلیمی در استان تعز بیرون رانده شدند.

کد مطلب 6968788

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