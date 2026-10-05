ورود نیروهای یمنی به خانه العلیمی؛ منطقه المواسط در تعز پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، احمد المساوی جانشین استاندار تعز اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن کنترل خانه رشاد العلیمی رئیس موسوم به شورای رهبری ریاست جمهوری دولت دست نشانده سعودی را به دست گرفته و مزدوران وابسته به دشمن سعودی را از سراسر منطقه المواسط بیرون کرده اند.

العلیمی روز گذشته مدعی آغاز عملیات گسترده علیه نیروهای یمنی شده بود.

همچنین یک منبع نظامی در نیروهای مسلح یمن در گفتگو با خبرگزاری سبأ اعلام کرد که این عناصر مزدور از منطقه المواسط واقع در استان تعز بیرون رانده شده اند.

علاوه بر این گزارش شده که نیروهای مسلح یمن در حال مبارزه با حملات کور مزدوران اماراتی و سعودی هستند. همچنین منابع یمنی به ساقط شدن پهپاد جاسوسی عربستان در تعز اشاره کردند.