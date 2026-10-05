هشدار شدیداللحن محمد عبدالسلام به سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و مقام ارشد مذاکره کننده دولت صنعا اعلام کرد: پس از تجاوز سال ۲۰۱۵ و شکست‌های پی‌درپی که رژیم سعودی متحمل شد، بار دیگر به طور رسمی اعلام می‌کند که تجاوز و محاصره خود را تشدید می‌کند.

وی بیان کرد: پس از تلاش‌های ناموفق برای حفظ وضعیت تجاوز و محاصره در سال‌های گذشته و در حالی که همچنان از پشت پرده بر تمام جزئیات کنترل دارد، امروز، تحت فشار شکست‌های کمپین‌های تبلیغاتی خود، مجبور به حضور در خط مقدم تجاوز به یمن شده است. رژیم سعودی مرتکب ده‌ها جنایت شده، همانطور که امروز در چندین استان که مورد تجاوز سعودی قرار گرفته‌اند، با بمباران مناطق مسکونی و محله‌های شهری، شاهد آن بودیم.

عبدالسلام تاکید کرد: بنابراین اعلام می‌کنیم که این رژیم باید تمام مسئولیت‌ها و پیامدهای این اقدامات را بپذیرد.