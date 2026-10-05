به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن تصاویری از ضربات مهلک وارد شده به مزدوران سعودی در منطقه راس العاره یمن منتشر کردند.

نیروهای مسلح یمن با موشک بالستیک مواضع مزدوران سعودی را در راس العاره هدف قرار می دهند.