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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

صحنه‌هایی از ضربات مهلک یمنی‌ها به مزدوران سعودی در «راس العاره»+فیلم

صحنه‌هایی از ضربات مهلک یمنی‌ها به مزدوران سعودی در «راس العاره»+فیلم

نیروهای مسلح یمنی تصاویری از حمله به مواضع مزدوران سعودی در منطقه راس العاره یمن منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن تصاویری از ضربات مهلک وارد شده به مزدوران سعودی در منطقه راس العاره یمن منتشر کردند.

نیروهای مسلح یمن با موشک بالستیک مواضع مزدوران سعودی را در راس العاره هدف قرار می دهند.

کد مطلب 6968821

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    نظرات

    • غنی معصومی IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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      پاسخ
      خدا قوت انصاالله ،ما برای پیروزی جبهه مقاومت و برادران یمنی دعا می کنیم ،واز خداوند پیروزی سریع خواستارم ،برای برادران انصار الله.

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