به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح جامع شهر قم در شورای اسلامی شهر اظهار کرد: آینده شهر قم نباید صرفاً بر مبنای توسعه کالبدی و گسترش زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی شود بلکه الزامات پدافند غیرعامل باید از مراحل نخست طراحی و برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: شهری که برای شرایط بحرانی آمادگی لازم را نداشته باشد، حتی با وجود زیرساخت‌های پیشرفته و فناوری‌های هوشمند، در برابر بحران‌های ترکیبی آسیب‌پذیر خواهد بود.



متقیان با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیان کرد: در شرایط بحران علاوه بر تهدیدهای مستقیم، امکان اختلال در زیرساخت‌های حیاتی از جمله آب، برق، ارتباطات، حمل‌ونقل، خدمات درمانی و سایر خدمات عمومی وجود دارد.



وی ادامه داد: به همین دلیل، موضوع تداوم خدمات و مدیریت شرایط اضطراری باید در بازنگری طرح جامع قم جایگاه مشخصی داشته باشد و تاب‌آوری در ساختار شهر نهادینه شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم گفت: پدافند غیرعامل نباید در پایان فرآیند تهیه طرح جامع و صرفاً به عنوان یک پیوست مطالعاتی دیده شود بلکه باید در نحوه استقرار جمعیت، جانمایی کاربری‌ها، مراکز حساس، زیرساخت‌های حیاتی و شبکه‌های ارتباطی لحاظ شود.



وی خواستار تهیه نقشه جامع آسیب‌پذیری شهر قم در فرآیند بازنگری طرح جامع شد و افزود: در این نقشه باید مناطق، زیرساخت‌ها و کاربری‌هایی که در برابر تهدیدها و اختلالات احتمالی آسیب‌پذیری بیشتری دارند، مشخص شوند.



متقیان خاطرنشان کرد: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر باید با پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه همراه باشد تا امکان کاهش خطر و افزایش تاب‌آوری شهر فراهم شود.



وی افزود: طرح جامع آینده قم باید علاوه بر تعیین مسیر توسعه شهر، نحوه حفظ خدمات حیاتی و مدیریت شهر در شرایط اضطراری را نیز مشخص کند.



مراکز پرخطر تعیین تکلیف شوند



متقیان ساماندهی مراکز و تأسیسات پرخطر را از محورهای مهم بازنگری طرح جامع دانست و گفت: توسعه بافت شهری در اطراف برخی مراکز پرخطر ممکن است فاصله ایمنی آنها با مناطق مسکونی و جمعیتی را کاهش دهد و در زمان حادثه دامنه خسارت را افزایش دهد.



وی ادامه داد: مراکز پرخطر موجود باید شناسایی و حریم‌ها و پهنه‌های ایمن آنها مشخص شود و برای مراکزی که ادامه فعالیتشان در موقعیت فعلی با الزامات ایمنی و پدافند غیرعامل سازگار نیست، تصمیم مشخصی اتخاذ شود.



مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم افزود: کاهش خطر، اصلاح کاربری، جابه‌جایی یا خروج تدریجی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند متناسب با شرایط هر مرکز مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات باید با برنامه‌ریزی حقوقی، اقتصادی و اجرایی همراه باشد تا ضمن رعایت حقوق ذی‌نفعان، ایمنی عمومی و مصالح شهر نیز تأمین شود.



فضاهای امن در طرح جامع پیش‌بینی شود



متقیان با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات طرح شهید شاطری در بازنگری طرح جامع اظهار کرد: فضاهای امن، پناهگاه‌ها، اسکان اضطراری و ظرفیت فضاهای باز شهری باید در ساختار برنامه‌ریزی آینده قم پیش‌بینی شود.



وی افزود: باید در محلات و نواحی شهری مشخص باشد که در شرایط اضطراری چه ظرفیت‌هایی برای تجمع و اسکان موقت وجود دارد و مسیرهای دسترسی و امدادرسانی چگونه حفظ خواهد شد.



متقیان گفت: فضاهای باز شهری در شرایط بحران می‌توانند بخشی از زیرساخت تاب‌آوری شهر باشند و این ظرفیت باید از مرحله طراحی و توسعه شهری در نظر گرفته شود.



امنیت سایبری در شهر هوشمند لحاظ شود



مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به توسعه شهر هوشمند بیان کرد: هوشمندسازی در کنار ایجاد فرصت‌های جدید برای مدیریت شهری، آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای نیز ایجاد می‌کند و امنیت سایبری باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های هوشمند مورد توجه باشد.



وی افزود: سامانه‌های کنترل ترافیک، حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت آب و انرژی، دوربین‌های شهری، مراکز داده و سامانه‌های مدیریت بحران از زیرساخت‌های حیاتی آینده شهر هستند و باید از ابتدا با رویکرد امنیت و تاب‌آوری طراحی شوند.



متقیان خاطرنشان کرد: سامانه‌های پشتیبان، امکان بازیابی اطلاعات، تداوم خدمات هنگام اختلال، حفاظت از مراکز داده و تفکیک شبکه‌های حساس باید در برنامه‌ریزی شهر هوشمند قم مورد توجه قرار گیرد.



وی گفت: هوشمندسازی زمانی به افزایش تاب‌آوری شهر کمک می‌کند که امنیت زیرساخت‌ها و استمرار خدمات نیز همزمان با توسعه فناوری مورد توجه قرار گیرد.



تجربه جنگ به ضوابط شهری منتقل شود



متقیان تأکید کرد: بازنگری طرح جامع قم فرصتی است تا درس‌آموخته‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از سطح تجربه به ضوابط و تصمیمات فضایی شهر منتقل شود.



وی افزود: الزامات پدافند غیرعامل، تعیین تکلیف مراکز پرخطر، پیش‌بینی فضاهای امن و اضطراری بر اساس الزامات طرح شهید شاطری و تأمین امنیت زیرساخت‌های شهر هوشمند باید در محورهای اصلی بازنگری طرح جامع قرار گیرد.



مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم خاطرنشان کرد: طرح جامع آینده قم باید علاوه بر چگونگی توسعه شهر، نحوه تداوم زندگی و خدمات ضروری مردم در صورت وقوع بحران‌های نظامی، طبیعی، سایبری یا زیرساختی را نیز مشخص کند.



وی گفت: قم آینده باید در کنار توسعه‌یافتگی، از امنیت و تاب‌آوری بیشتری برخوردار باشد و برای مواجهه با شرایط مختلف بحران آمادگی لازم را داشته باشد.