به گزارش خبرنگار مهر، در روزگاری که سبک زندگی عشایری آرام‌آرام تغییر می‌کند، عصر دوشنبه خانه عکس عشایر در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد راه‌اندازی شد تا دوربین‌ها حافظه تصویری فرهنگ و هویت عشایری برای نسل‌های آینده ثبت کنند.

عکاسی؛ حافظه تصویری یک قوم

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه راه اندازی خانه عکس عشایر استان در نشست عکاسان استان با اشاره به رویکرد حوزه هنری در زمینه فرهنگ و هویت عشایری گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت حوزه هنری استان طی سال‌های اخیر، تقویت فرهنگ و هویت عشایری بوده است.

شریف اسلامی افزود: ما فرهنگی داشته‌ایم که طی هزاران سال زندگی عشیره‌ای شکل گرفته و ارزش‌هایی مانند همدلی، مهربانی، شجاعت و صداقت را در خود جای داده است، اما در گذر زمان و با تغییر سبک زندگی و گسترش رسانه‌های جدید، بخشی از این هویت در حال کمرنگ شدن است.

وی ادامه داد: تغییر سبک زندگی عشایری فقط تغییر در شکل زندگی نیست و طبیعتاً وقتی فرم زندگی تغییر می‌کند، بخشی از محتوای فرهنگی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جامعه عشایری استان در حال تجربه یک دوره گذار است، تصریح کرد: در برخی مناطق، نسل جوان دیگر مانند گذشته زندگی عشایری را ادامه نمی‌دهد و این تغییرات باعث شده ثبت و نگهداری اسناد فرهنگی این جامعه اهمیت بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به جایگاه عکس در این زمینه گفت: عکس حافظه تصویری یک قوم و ملت است و ارزش آن با گذشت زمان بیشتر می‌شود.

اسلامی افزود: ممکن است تصویری که امروز از پوشش، زندگی یا سبک زیست مردم عشایر ثبت می‌شود، سال‌ها بعد به یک سند ارزشمند برای جامعه‌شناس، مردم‌شناس، مستندساز، فیلمساز، داستان‌نویس یا پژوهشگر تبدیل شود.

وی ادامه داد: برای نمونه، یک عکس قدیمی از پوشش و سبک زندگی مردم در یک روستا، امروز می‌تواند اطلاعاتی در اختیار پژوهشگر قرار دهد که شاید هیچ سند دیگری نتواند آن را به این شکل منتقل کند.

خانه عکاسان با هدف پرهیز از موازی‌کاری

اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت حوزه هنری در زمینه عکاسی اظهار کرد: حوزه هنری در مقطعی فعالیت خوبی در حوزه عکس داشت، اما زمانی که مشاهده کردیم دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگری نیز در این زمینه فعال هستند، تلاش کردیم از موازی‌کاری پرهیز کنیم و ظرفیت خود را در بخش‌های دیگری مانند رمان و مستندسازی متمرکز کنیم.

وی افزود: تعطیلی انجمن عکس و نبود یک پاتوق مشخص برای عکاسان باعث شد دوباره ضرورت حضور حوزه هنری در این بخش احساس شود.

رئیس حوزه هنری استان گفت: بر همین اساس تصمیم گرفتیم با توجه به ظرفیت موجود، چراغ حوزه عکاسی را با راه‌اندازی خانه عکاسان عشایر روشن نگه داریم.

اسلامی تأکید کرد: این خانه قرار نیست صرفاً محلی برای برگزاری چند برنامه مناسبتی باشد، بلکه تلاش می‌کنیم در حوزه آموزش، تولید، نقد و بررسی، برگزاری نمایشگاه، انتشار و توزیع آثار عکاسی فعالیت کنیم.

وی عنوان کرد: از ظرفیت‌های حوزه هنری کشور و مراکز نمایشگاهی آن نیز می‌توان برای معرفی آثار عکاسان استان استفاده کرد و در صورت فراهم شدن شرایط، نمایشگاه‌هایی در شیراز، تهران و سایر مراکز برگزار می شود.

اسلامی گفت: در ابتدای مسیر تلاش می‌کنیم بدون ایجاد توقعات بزرگ، فعالیت‌ها را مرحله به مرحله پیش ببریم و در ادامه به سمت برگزاری جشنواره، تولید کتاب عکس و اجرای برنامه‌های تخصصی حرکت کنیم.

دوربین‌ها پای کار فرهنگ عشایری می‌آیند

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به هدف راه‌اندازی خانه عکاسان عشایر گفت: حوزه هنری استان طی سال‌های گذشته در حوزه عکس فعالیت‌هایی داشته، اما این حوزه فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده و با تعطیلی انجمن عکس، نیاز به ایجاد یک پاتوق جدید بیشتر احساس شد.

عبدالرسول شریفی، افزود: امروز تلاش کردیم با حضور عکاسان استان، زمینه ایجاد یک پاتوق رسمی و مستمر را فراهم کنیم تا عکاسان بتوانند در کنار یکدیگر درباره مسائل و برنامه‌های این حوزه گفت‌وگو و تبادل نظر کنند.

وی با اشاره به ظرفیت عکاسان استان تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد در حوزه عکاسی ظرفیت بسیار خوبی دارد و هنرمندان توانمندی در این عرصه فعالیت می‌کنند که در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی نیز حضور موفق داشته‌اند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بخشی از برگزیدگان رویدادهای بزرگ عکاسی از استان بوده‌اند و این ظرفیت نشان می‌دهد که عکاسی می‌تواند یکی از حوزه‌های جدی فعالیت فرهنگی و هنری در استان باشد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عکاسی این است که می‌تواند واقعیت‌ها، مسائل اجتماعی و ظرفیت‌های فرهنگی یک جامعه را به شکلی ماندگار ثبت کند.

ثبت تصویری یک سبک زندگی

شریفی با اشاره به تمرکز خانه عکاسان بر فرهنگ عشایری گفت: سیاست حوزه هنری استان در سال‌های اخیر بر موضوع فرهنگ و هویت عشایری متمرکز بوده و در سند تحول نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم فعالیت خانه عکاسان را نیز با تمرکز بر فرهنگ و هویت عشایری دنبال کنیم تا عکاسان بتوانند بخشی از زندگی، آداب، رسوم، پوشش، محیط و تغییرات اجتماعی جامعه عشایری را ثبت کنند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هدف ما این نیست که در فعالیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر موازی‌کاری کنیم؛ بلکه می‌خواهیم در حوزه تخصصی خودمان، یعنی فرهنگ و هنر، ظرفیت عکاسان را در مسیر ثبت و معرفی فرهنگ عشایری به کار بگیریم.

وی گفت: خانه عکاسان می‌تواند محلی برای برگزاری نشست‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی، نقد و بررسی آثار، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مشترک عکاسان باشد.

وی بیان کرد: در ادامه می‌توان از ظرفیت نمایشگاهی حوزه هنری در سایر استان‌ها نیز استفاده کرد تا آثار عکاسان کهگیلویه و بویراحمد در خارج از استان دیده و فرهنگ عشایری منطقه معرفی شود.

شریفی تأکید کرد: راه‌اندازی این خانه، آغاز یک مسیر است و موفقیت آن به حضور و همراهی عکاسان استان وابسته است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با شکل‌گیری این جمع، فعالیت عکاسی در استان از حالت مقطعی خارج شود و به سمت یک جریان مستمر، هدفمند و تخصصی حرکت کند.