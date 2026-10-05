به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه راه‌اندازی خانه عکس عشایر در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، برای عکاسان باسابقه استان فقط افتتاح یک خانه و اضافه شدن یک عنوان به مجموعه‌های فرهنگی نبود بلکه فرصتی بود تا از سال‌ها دغدغه، حسرت، خاطره، بی‌مهری، وعده‌های بی‌نتیجه و البته امیدی که هنوز برای عکاسی و ثبت زندگی عشایری باقی مانده است، بگویند.

درد دل عکاسان از جایی شروع می‌شود که بسیاری از آنها معتقدند بخشی از زندگی عشایری که امروز در ذهن نسل‌های قدیمی‌تر به عنوان خاطره‌ای شیرین باقی مانده، اگر همین امروز ثبت نشود، فردا دیگر امکان ثبت دوباره‌اش وجود ندارد.

زمان با عکاس شوخی ندارد

سیدمحمد حسینی، از پیشکسوتان عکاسی کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه افتتاح خانه عکس عشایر گفت: واقعاً خوشحالیم که چنین اتفاقی افتاده و دوستان عکاس دور هم جمع شده‌اند، اما در کنار این خوشحالی باید یک نکته مهم را هم گفت؛ در تمام مراودات و ارتباطاتی که وجود دارد، یک مسئله برای همه ما ملموس است.

وی ادامه داد: تقریباً همه متولدین دهه ۶۰ به پایین، به نوعی زندگی عشایری را تجربه کرده‌اند و هرچه به نسل‌های قدیمی‌تر برمی‌گردیم، این تجربه پررنگ‌تر می‌شود؛ اما امروز در بین افراد با سنین مختلف، یک حسرت مشترک نسبت به از دست رفتن بخشی از آن زندگی وجود دارد.

حسینی افزود: چرا حسرت؟ چون زندگی عشایری ویژگی‌های بسیار خوبی داشت؛ یک زندگی ساده، صادقانه و پاک بود و عشایر نه تنها سربار جامعه نبودند، بلکه تولیدکننده بودند.

این پیشکسوت عکاسی با اشاره به تجربه شخصی خود از زندگی عشایری گفت: خود من هم در کودکی این زندگی را تجربه کردم و خیلی‌های دیگر نیز خاطراتی از آن دوران دارند، اما مشکل اینجاست که بسیاری از آن لحظه‌ها ثبت نشده‌اند.

وی با بیان اینکه کار هنرمند عمدتاً خلق کردن است، افزود: یک بخش دیگر از کار هنرمند این است که چیزی را در یک برهه زمانی ثبت کند؛ چراکه با زمان نمی‌توان دعوا کرد. زمان به شما اجازه نمی‌دهد بگویید بعداً می‌روم و آن تصویر را ثبت می‌کنم.

حسینی گفت: ممکن است امروز یک نفر، یک زندگی، یک چهره یا یک اتفاق وجود داشته باشد، اما چند سال دیگر دیگر نباشد. اگر امروز ثبت نشود، فردا نمی‌توان آن را دوباره به همان شکل پیدا کرد.

حسرت عکس‌هایی که هیچ‌وقت گرفته نشدند

وی با اشاره به تجربه‌های عکاسی و مستندسازی در سال‌های گذشته بیان کرد: در حوزه فیلم و عکس، اتفاق‌های بسیار خوبی می‌توانست در دهه‌های گذشته رخ دهد، اما بسیاری از ایده‌ها به دلیل نبود امکانات یا پیگیری نشدن، به مرحله اجرا نرسیدند.

حسینی ادامه داد: مشکل ما این است که ایده‌ها گاهی وجود دارند، اما پیاده‌سازی نمی‌شوند. امکانات عکاسی امروز بسیار بهتر شده و تجهیزات بسیار خوبی در اختیار ماست، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت عکس‌های قدیمی گفت: یک عکس رنگی در شرایط استاندارد شاید حدود ۳۰ سال عمر مفید داشته باشد و عکس سیاه‌وسفید نیز شرایط خاص خودش را دارد، اما اگر همین عکس‌ها امروز به فایل دیجیتال تبدیل و آرشیو شوند، بخشی از هویت تاریخی ما حفظ می‌شود.

این پیشکسوت عکاسی تأکید کرد: خیلی از عکس‌های خانوادگی که امروز شاید کسی به آنها توجه نکند، در آینده ارزش بسیار زیادی پیدا می‌کنند. اینها بخشی از تاریخ و هویت مردم هستند.

وی گفت: حدود ۲۰ سال پیش پیشنهاد دادم آثاری که در حوزه شهید و شهادت و ایثارگری وجود دارد، جمع‌آوری و آرشیو شود، اما آن زمان انجام نشد. بعدها گفتند فرصت نداشتیم؛ در حالی که اگر همان موقع این کار انجام می‌شد، امروز یک گنجینه در اختیار داشتیم.

عشایر در قاب هستند، اما قاب‌ها کم‌اند

حسینی در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از عکاسی از عشایر گفت: در یکی از سفرها به گردنه بیژن، هنگام عصر و در هوای بارانی با یک خانواده عشایری قشقایی مواجه شدم. مردی حدود ۷۰ ساله همراه همسرش در محل زندگی خود مستقر بود.

وی افزود: دوربین را برداشتم و نزدیک شدم. با لهجه و زبان خودشان صحبت کردند و من هم عکس گرفتم. شاید همه این اتفاق بیشتر از چند ثانیه طول نکشید، اما همان تصویر امروز برای من یک خاطره است.

حسینی گفت: ارزش عکس همین است؛ یک لحظه را برای همیشه نگه می‌دارد.

وی با اشاره به تصاویر زندگی عشایری اظهار کرد: در جامعه‌ای که عشایر بخش مهمی از هویت آن هستند، باید تصاویر بیشتری از این زندگی وجود داشته باشد؛ عکس‌هایی که مردم بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و بخشی از گذشته خودشان را ببینند.

«وعده» برای عکاسان دیگر کافی نیست

قدرت‌الله سلیمانی‌فر، از دیگر پیشکسوتان عکاسی استان، نیز در این مراسم با صراحت بیشتری از تجربه سال‌های گذشته گفت.

وی اظهار کرد: معمولاً وقتی حرف انتقادی زده می‌شود، شاید خیلی مورد استقبال قرار نگیرد، اما باید واقعیت را گفت. آخرین جلسه‌ای که در اداره فرهنگ و ارشاد برگزار شد، یکی از مسئولان وزارتخانه آمده بود و وعده‌هایی مطرح شد.

سلیمانی‌فر افزود: من همان‌جا گفتم حقیقتش هیچ امیدی ندارم، حتی یک درصد؛ چون بارها و بارها در جلسات مختلف بوده‌ایم و وعده شنیده‌ایم، حتی تفاهم‌نامه با استاندار، وزیر و مسئولان مختلف امضا شده، اما بعد از آن اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی گفت: بنابراین آنچه امروز اهمیت دارد، این است که این حرکت واقعاً انجام شود و به نتیجه برسد، نه اینکه فقط در حد جلسه و وعده باقی بماند.

خانه عکس اگر فقط افتتاح شود، کافی نیست

این پیشکسوت عکاسی با اشاره به تجربه فعالیت‌های عکاسی در گذشته گفت: از سال‌ها قبل کلاس برگزار می‌کردیم، هنرجو انتخاب می‌کردیم، اردوهای عکاسی داشتیم، نشست برگزار می‌کردیم، تجربه منتقل می‌شد، لوح تقدیر داده می‌شد، نمایشگاه و جشنواره برگزار می‌کردیم و اینها بخشی از یک رسالت بود که تلاش می‌کردیم در حوزه عکاسی حفظ شود.

سلیمانی‌فر ادامه داد: بعد از مدتی این جریان کم‌کم ضعیف شد و امروز می‌بینیم که بسیاری از آن فعالیت‌ها دیگر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه «هنر به کما رفته است»، افزود: در حوزه فیلم و عکس سال‌ها با این موضوع درگیر بوده‌ایم و متأسفانه اتفاق خاصی که باید رخ می‌داد، نیفتاده است.

سلیمانی‌فر درباره راه‌اندازی خانه عکس عشایر گفت: این حرکت هم جالب است و هم بسیار خوب، اما سختی‌های خودش را دارد. تعارف نداریم؛ عشایری که امروز می‌بینیم، به آن شکل گذشته دیگر وجود ندارد.

وی افزود: امروز بیشتر پیرمردها و پیرزن‌ها در میان عشایر باقی مانده‌اند و بسیاری از جوانان به شهر آمده‌اند و مشغول کار شده‌اند. بنابراین اگر قرار است چیزی ثبت شود، باید همین امروز برای آن اقدام کرد.

گلایه از بی‌اعتمادی و وعده‌های تکراری

سلیمانی‌فر با اشاره به مشکلات عکاسان در زمان حضور در مناطق عشایری گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر آن‌قدر بعضی مسائل تکرار و عکاسی و فیلمبرداری در مناطق عشایری زیاد شده که گاهی خود مردم عشایر هم نسبت به دوربین واکنش منفی نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: سال‌ها قبل وقتی برای عکاسی و فیلمبرداری می‌رفتیم، مردم با احترام برخورد می‌کردند و ما هم با احترام کار می‌کردیم، اما امروز در فاصله چند کیلومتری ممکن است بگویند عکس نگیر، فیلم نگیر.

سلیمانی‌فر تصریح کرد: این وضعیت دست عکاس را می‌بندد، مگر اینکه حرکت‌های جمعی و حرفه‌ای اتفاق بیفتد که البته آن هم اگر بدون برنامه باشد، ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.

یک جشنواره ملی که سال‌ها خاک خورد

این پیشکسوت عکاسی به طرح برگزاری دوسالانه ملی عکس در استان نیز اشاره کرد و گفت: سال‌ها پیش طرحی برای برگزاری دوسالانه جشنواره ملی عکس در استان ارائه کردم. همه گفتند طرح بسیار خوب است و حتی جزئیات آن را هم آماده کردیم، اما در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی افزود: اردیبهشت‌ماه می‌توانست زمان مناسبی برای برگزاری چنین جشنواره‌ای باشد، عکاسان از سراسر کشور می‌آمدند، عکاسی می‌کردند و ظرفیت‌های استان دیده می‌شد.

سلیمانی‌فر گفت: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، می‌تواند به جمع‌آوری آثار مرتبط با عشایر در سراسر ایران نیز کمک کند و عکاسان مختلف را به استان بیاورد.

وی با اشاره به وضعیت انجمن عکاسان استان نیز اظهار کرد: انجمن عکاسان دنا و انجمن عکاسان استان کهگیلویه و بویراحمد بنا به دلایلی منفعل یا تعطیل شدند و این اتفاق برای جریان عکاسی استان خوب نبود.

سلیمانی‌فر تأکید کرد: اگر حرکتی صادقانه، خالصانه، محترمانه و همراه با برنامه شکل بگیرد، قطعاً می‌تواند ادامه پیدا کند.

برای عکاس تازه‌کار هم باید جا باشد

وی با تأکید بر ضرورت احترام به همه عکاسان گفت: باید از کسی که تازه دوربین به دست گرفته تا کسی که ۴۰ سال است کار می‌کند، به اندازه فعالیت و توانایی‌اش تقدیر شود.

سلیمانی‌فر افزود: ممکن است یک عکاس فقط یک سال کار کرده باشد، اما نگاه و دید متفاوتی داشته باشد و عکسی بگیرد که یک عکاس ۳۰ ساله هنوز به آن نگاه نرسیده باشد.

وی ادامه داد: بنابراین نباید صرفاً سابقه را ملاک قرار داد؛ باید به نگاه، دانش، خلاقیت و هوش تصویری افراد هم توجه کرد.

این پیشکسوت عکاسی گفت: اگر فضای صمیمی و دوستانه‌ای ایجاد شود و هرکس با هر سلیقه و نگاهی بتواند در آن حضور داشته باشد و کار جدی انجام دهد، نتیجه آن می‌تواند به نمایشگاه، کتاب، نشریه و آثار ماندگار برسد.

عشایر؛ برندی که هنوز جدی گرفته نشده است

سیدصادق غریبی، از عکاسان باسابقه حوزه عشایر کهگیلویه و بویراحمد، نیز معتقد است رسالت عکاس نباید فقط گرفتن عکس باشد.

وی گفت: ما علاوه بر اینکه باید رسالت عکاسی خودمان را انجام دهیم، باید کاری کنیم فرهنگی که در حال ضعیف شدن است، دوباره تقویت شود.

غریبی افزود: نهادهای مرتبط مانند امور عشایر و میراث فرهنگی می‌توانند در این مسیر نقش داشته باشند و باید ظرفیت‌های موجود را جدی بگیرند.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری عشایری استان اظهار کرد: ما باید بتوانیم با مستندسازی و معرفی، گردشگری را به سمت عشایر بیاوریم.

غریبی ادامه داد: اگر ظرفیت‌های گردشگری را به سمت مناطق عشایری ببریم، هم می‌توانیم فرهنگ و آداب زندگی آنها را معرفی کنیم و هم زمینه درآمدزایی ایجاد کنیم تا جوانان مجبور نباشند همه چیز را رها کنند و به شهر بیایند.

وی تأکید کرد: عشایر یک برند برای استان ما هستند و فرهنگ عشایری کهگیلویه و بویراحمد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص استان، ظرفیت متفاوتی دارد.

حسرت یک نسل برای عکس‌هایی که نداریم

مسعود مدنی، از عکاسان کهگیلویه و بویراحمد، نیز با اشاره به صحبت‌های پیشکسوتان گفت: صحبت‌های آقای حسینی واقعاً من را به دهه ۷۰ برد؛ به زمانی که خودمان در گردنه‌ها و مسیرهای عشایری بودیم و خیلی از آن لحظه‌ها را تجربه کردیم، اما امروز عکس چندانی از آن دوران نداریم.

وی افزود: واقعاً حسرت می‌خوریم که چرا از آن زندگی و آن روزها عکس بیشتری نداریم.

مدنی گفت: بیشتر عکس‌هایی که امروز از عشایر می‌بینیم، مربوط به مناطق سردسیری است، در حالی که در مسیرها و مناطق دیگر استان نیز زندگی عشایری جریان داشته و دارد و باید این مناطق هم دیده و ثبت شوند.

وی راه‌اندازی خانه عکس عشایر را اتفاقی مثبت دانست و افزود: همین که دوستان قدیمی دوباره دور هم جمع شوند و ارتباط و رفاقت گذشته زنده شود، اتفاق ارزشمندی است.

مدنی تصریح کرد: خیلی وقت بود بسیاری از دوستان همدیگر را ندیده بودند و همین حرکت باعث شد دوباره کنار هم قرار بگیریم؛ امیدواریم این اتفاق ادامه داشته باشد و نتیجه خوبی برای عکاسی استان رقم بزند.