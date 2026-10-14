به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استان اظهار کرد: پیشرفت حقیقی در سایه پیوند علم و دین محقق می‌شود و توجه به معنویت، اخلاص و رضایت الهی باید در کنار تلاش‌های علمی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از برخی محدودیت‌ها علیه مظاهر دینی در کشورهای مختلف، تصریح کرد: هنگامی که اهمیت معنویت در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئولیت جامعه در پاسداری از ارزش‌های دینی و تقویت فرهنگ اسلامی نیز بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۴ آبان، روز مازندران، بر ضرورت توجه دستگاه‌های فرهنگی به این مناسبت تاریخی تأکید کرد و افزود: این روز یادآور شکل‌گیری نخستین حکومت علویان در این سرزمین است و نهادهای مسئول، به‌ویژه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، باید برای برگزاری مراسمی در شأن تاریخ و هویت استان برنامه‌ریزی کنند.

هشدار درباره غرور ناشی از علم و ثروت

امام جمعه ساری با اشاره به داستان قارون در قرآن کریم، غرور ناشی از برخورداری از دانش و ثروت را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: در طول تاریخ افرادی دستاوردهای علمی و اقتصادی خود را تنها به توانایی‌های شخصی نسبت داده و از نقش عوامل الهی غافل شده‌اند؛ در حالی که پیشرفت واقعی با اخلاص و توجه به رضایت پروردگار معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد نیازمند بررسی ریشه‌ای هستند، این مسائل را از جمله موضوعاتی دانست که باید در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود، راه‌اندازی خانه‌های فرهنگ در دانشگاه‌ها را اقدامی مثبت ارزیابی کرد، اما بر ضرورت بهره‌گیری از مشارکت جمعی در مدیریت این مراکز تأکید کرد.

وی پیشنهاد داد مدیریت خانه‌های فرهنگ دانشگاهی به یک مسئول محدود نشود و با تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: مدیریت شورایی و استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف دانشگاه می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی را فراهم کند و آسیب‌پذیری این مجموعه‌ها را کاهش دهد.